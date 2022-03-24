Губернаторы УрФО создадут альянс для борьбы с санкциями. Их объединит полпред Якушев

24 марта 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев собирает губернаторов, чтобы обсудить усиление сотрудничества уральских регионов в условиях западных санкций. Совещание запланировано на 25 марта, рассказал URA.RU источник, информацию подтвердили в пресс-службе полпредства. «В пятницу полпред собирает губернаторов на совет округа. Главная тема — выстраивание кооперации между регионами Урала», — поделился собеседник агентства. В пресс-службе полпредства уточнили URA.RU, что встреча пройдет в режиме видеосвязи. Об укреплении сотрудничества регионов Якушев рассуждал, выступая 23 марта на международном форуме «Нефтяная столица». Полпред заметил, что в УрФО субъекты могут автономно покрывать потребности друг друга. Например, в нефтегазовом секторе, по его словам, «регионами-заказчиками» выступают ХМАО и ЯНАО, где базируются крупнейшие добывающие компании, а «регионами-подрядчиками» — Свердловская, Челябинская, Тюменская и Курганская область, развивающие машиностроительный комплекс. Ранее Якушев дал поручение уральским властям максимально заменять поставщиков из Европы российскими компаниями. Незадолго до этого полпред заявлял, что важнейшей задачей сегодня является перестройка экономики УрФО в условиях санкций. Для этого, по его словам, власти должны позволить спокойно работать бизнесу. Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами.