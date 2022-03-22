Куйвашев создал союз с другим губернатором против санкций Запада

Евгений Куйвашев встретился с омским губернатором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Свердловские власти усилят сотрудничество с Омской областью, чтобы легче перенести последствия западных санкций. Об этом губернатор Евгений Куйвашев договорился с омским коллегой Александром Бурковым на встрече в Екатеринбурге, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона.

«Считаю, партнерство Свердловской и Омской областей как двух сильных индустриальных регионов должно строиться на общей идее противодействия санкциям, укрепления межрегиональной кооперации, выстраивания новых производственных цепочек. В этом плане вижу немало перспективных проектов», — сказал Евгений Куйвашев, предложив Буркову подумать над расширением партнерства с крупными свердловскими предприятиями.

В ответ омский губернатор заявил, что его регион готов поставлять на Урал котельное оборудование, сельхозтехнику, пищевую упаковку, фенол. Бурков согласился, что сейчас Свердловская и Омская области должны еще активнее сотрудничать: «Это позволит расширить рынки сбыта для наших предприятий и минимизировать риски, связанные с валютными, финансовыми и торговыми ограничениями со стороны недружественных России стран».

Источники URA.RU ранее анонсировали приезд Буркова и его подчиненных в Екатеринбург. Омский губернатор — уроженец Свердловской области, в 1990-2000-х был депутатом местного парламента, руководил отделением «Справедливой России», представлял регион в Госдуме. В 2017 году он должен был участвовать в выборах свердловского губернатора, став конкурентом переизбиравшегося Куйвашева. Однако в результате торгов при участии администрации президента РФ Бурков отказался от выдвижения и получил пост главы Омской области.

Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам