Новая Зеландия ввела санкции против крупнейших российских банков

Центробанк РФ попал под санкции Новой Зеландии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Новая Зеландия ввела санкции в отношении Центробанка РФ и крупнейших банков России. Об этом сообщила министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаия Махута. Заявление министра приводится на сайте правительства страны.

«Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 российских финансовых организаций. Сюда входит Центральный банк России и Фонд национального благосостояния, а также ряд других крупнейших финансовых учреждений страны, владеющих примерно 80% общего объема банковских активов Российской Федерации», — сказала Махута.

Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. На данный момент Евросоюз ввел пять пакетов санкций. Под санкции Запада попал банковский сектор РФ.