Новая Зеландия ввела санкции против крупнейших российских банков

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Центробанк РФ попал под санкции Новой Зеландии Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Новая Зеландия ввела санкции в отношении Центробанка РФ и крупнейших банков России. Об этом сообщила министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаия Махута. Заявление министра приводится на сайте правительства страны.

«Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 российских финансовых организаций. Сюда входит Центральный банк России и Фонд национального благосостояния, а также ряд других крупнейших финансовых учреждений страны, владеющих примерно 80% общего объема банковских активов Российской Федерации», — сказала Махута.

Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. На данный момент Евросоюз ввел пять пакетов санкций. Под санкции Запада попал банковский сектор РФ.

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Новая Зеландия ввела санкции в отношении Центробанка РФ и крупнейших банков России. Об этом сообщила министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаия Махута. Заявление министра приводится на сайте правительства страны. «Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 российских финансовых организаций. Сюда входит Центральный банк России и Фонд национального благосостояния, а также ряд других крупнейших финансовых учреждений страны, владеющих примерно 80% общего объема банковских активов Российской Федерации», — сказала Махута. Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. На данный момент Евросоюз ввел пять пакетов санкций. Под санкции Запада попал банковский сектор РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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