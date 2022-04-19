Экс-депутат Рады Кива попросил политического убежища в России

19 апреля 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

Бывший депутат Верховной Рады обвинил Киев в расправе над собственным народом Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива попросил политического убежища в России. По его словам, на такой шаг его толкнула «преступная украинская власть, которая занимается массовым уничтожением собственного народа». «Требование у Москвы от террористического режима Зеленского выдать меня для сведения счетов, как с оппозиционным политиком, свидетельствует только об одном — их желании меня убить. Сообщаю, что намерен официально просить защиту и политическое убежище в России», — написал Кива в своем telegram-канале. Экс-политик подчеркнул, что на просьбу к Москве с предоставлением ему политического убежища повлияло также правительство Украины, которое занимается массовым уничтожением собственного народа. Кива отметил, что Киев нарушает все нормы закона, уничтожая неугодных ему людей. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военным объектам. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива попросил политического убежища в России. По его словам, на такой шаг его толкнула «преступная украинская власть, которая занимается массовым уничтожением собственного народа». «Требование у Москвы от террористического режима Зеленского выдать меня для сведения счетов, как с оппозиционным политиком, свидетельствует только об одном — их желании меня убить. Сообщаю, что намерен официально просить защиту и политическое убежище в России», — написал Кива в своем telegram-канале. Экс-политик подчеркнул, что на просьбу к Москве с предоставлением ему политического убежища повлияло также правительство Украины, которое занимается массовым уничтожением собственного народа. Кива отметил, что Киев нарушает все нормы закона, уничтожая неугодных ему людей. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военным объектам.