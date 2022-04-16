В Турции создали новую авиакомпанию для перевозки россиян

17 апреля 2022 в 06:56 Размер текста - 17 +

Новая турецкая авиакомпания Southwind начнет работу в конце мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Турции создали авиакомпанию Southwind для того, чтобы не терять российский рынок на фоне санкций из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщает портал AirportHaber. «Чтобы не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток из этой страны в Турцию, решение о создании авиакомпании подошло к завершающей стадии», — говорится в сообщении портала. Подчеркивается, что важным факторов в этом процессе являлась вероятность негативного влияния спецоперации РФ на Украине на турецкий туризм. Также уточняется, что авиакомпания, получившая название Southwind, официально начнет работу в конце мая 2022 года. Первоначально перевозчик будет эксплуатировать пять самолетов Airbus, три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных авиалайнеров. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания Turkish Airlines сняла ограничение на оплату билетов рублями. 12 апреля АТОР опубликовала полетные программы в Турцию. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Турции создали авиакомпанию Southwind для того, чтобы не терять российский рынок на фоне санкций из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщает портал AirportHaber. «Чтобы не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток из этой страны в Турцию, решение о создании авиакомпании подошло к завершающей стадии», — говорится в сообщении портала. Подчеркивается, что важным факторов в этом процессе являлась вероятность негативного влияния спецоперации РФ на Украине на турецкий туризм. Также уточняется, что авиакомпания, получившая название Southwind, официально начнет работу в конце мая 2022 года. Первоначально перевозчик будет эксплуатировать пять самолетов Airbus, три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных авиалайнеров. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания Turkish Airlines сняла ограничение на оплату билетов рублями. 12 апреля АТОР опубликовала полетные программы в Турцию. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».