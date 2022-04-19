В Мариуполе начали штурмовать «Азовсталь»

19 апреля 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

Спецгруппы начали штурмовать «Азовсталь» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецгруппы преступили к штурму завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «„Азовсталь“ — это промышленная зона, которая находится в центре города. Штурмовые группы, которые были специально подобраны для штурма данного объекта, уже приступили к своей работе. В этом хорошо нам помогает Российская Федерация — это авиация и артиллерия», — передает слова Басурина РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить людей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, однако они не приняли это предложение. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Спецгруппы преступили к штурму завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «„Азовсталь“ — это промышленная зона, которая находится в центре города. Штурмовые группы, которые были специально подобраны для штурма данного объекта, уже приступили к своей работе. В этом хорошо нам помогает Российская Федерация — это авиация и артиллерия», — передает слова Басурина РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить людей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, однако они не приняли это предложение.