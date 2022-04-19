В Мариуполе начали штурмовать «Азовсталь»

Спецгруппы преступили к штурму завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«„Азовсталь“ — это промышленная зона, которая находится в центре города. Штурмовые группы, которые были специально подобраны для штурма данного объекта, уже приступили к своей работе. В этом хорошо нам помогает Российская Федерация — это авиация и артиллерия», — передает слова Басурина РИА «Новости».
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить людей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, однако они не приняли это предложение.
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