Россия обратится в суд для возврата международных резервов

19 апреля 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина заявила, что иски уже готовятся Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти готовятся обратиться с судебным иском в международные инстанции для возврата замороженных международных золотовалютных резервов страны. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов. Мы будем готовить и иски судебные, готовимся, чтобы их предъявить», — приводит слова Набиуллиной во время выступления в Госдуме РФ «Прайм». Заморозка золотовалютных резервов России в других странах стала частью вводимых против Москвы санкций. Сами санкции, в свою очередь, являются ответом на инициированное Россией 24 февраля проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, цель этих санкций — «отменить Россию». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Российские власти готовятся обратиться с судебным иском в международные инстанции для возврата замороженных международных золотовалютных резервов страны. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов. Мы будем готовить и иски судебные, готовимся, чтобы их предъявить», — приводит слова Набиуллиной во время выступления в Госдуме РФ «Прайм». Заморозка золотовалютных резервов России в других странах стала частью вводимых против Москвы санкций. Сами санкции, в свою очередь, являются ответом на инициированное Россией 24 февраля проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, цель этих санкций — «отменить Россию».