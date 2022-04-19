Россия обратится в суд для возврата международных резервов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Силуанов, Мутко, Алиханов, Нибиуллина. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина заявила, что иски уже готовятся Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские власти готовятся обратиться с судебным иском в международные инстанции для возврата замороженных международных золотовалютных резервов страны. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов. Мы будем готовить и иски судебные, готовимся, чтобы их предъявить», — приводит слова Набиуллиной во время выступления в Госдуме РФ «Прайм».

Заморозка золотовалютных резервов России в других странах стала частью вводимых против Москвы санкций. Сами санкции, в свою очередь, являются ответом на инициированное Россией 24 февраля проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, цель этих санкций — «отменить Россию».

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Российские власти готовятся обратиться с судебным иском в международные инстанции для возврата замороженных международных золотовалютных резервов страны. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов. Мы будем готовить и иски судебные, готовимся, чтобы их предъявить», — приводит слова Набиуллиной во время выступления в Госдуме РФ «Прайм». Заморозка золотовалютных резервов России в других странах стала частью вводимых против Москвы санкций. Сами санкции, в свою очередь, являются ответом на инициированное Россией 24 февраля проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, цель этих санкций — «отменить Россию».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...