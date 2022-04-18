Курганский контрактник вернулся на службу после плена на Украине

19 апреля 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Пока известно о двух курганцах, попавших в плен на Украине. Один из них уже освобожден Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Житель Курганской области, освобожденный из плена на Украине, вернулся на службу в войска. Об этом URA.RU сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Борис Шалютин. По его данным, в плену на Украине пока остается еще один военнослужащий из Курганской области. «В плену на Украине находились двое жителей Курганской области, которые проходят службу по контракту. Один из пленных был освобожден и сейчас продолжил службу в войсках РФ», — рассказал омбудсмен. По второму пленному есть информация, что на связь он выходил 10 дней назад. Видеозапись с ним есть у родителей военнослужащего. На тот момент он был жив и здоров. По словам Шалютина, сейчас дело по его освобождению из плена держится на контроле федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой, запрос направлен в Минобороны России. После эскалации военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны Вооруженных сил Украины Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Безусловный приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Ранее Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм, из которых следует, что в марте украинские войска планировали начать боевые действия в Донбассе. Российская спецоперация проводится, чтобы спасти мирных жителей Донбасса. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Житель Курганской области, освобожденный из плена на Украине, вернулся на службу в войска. Об этом URA.RU сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Борис Шалютин. По его данным, в плену на Украине пока остается еще один военнослужащий из Курганской области. «В плену на Украине находились двое жителей Курганской области, которые проходят службу по контракту. Один из пленных был освобожден и сейчас продолжил службу в войсках РФ», — рассказал омбудсмен. По второму пленному есть информация, что на связь он выходил 10 дней назад. Видеозапись с ним есть у родителей военнослужащего. На тот момент он был жив и здоров. По словам Шалютина, сейчас дело по его освобождению из плена держится на контроле федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой, запрос направлен в Минобороны России. После эскалации военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны Вооруженных сил Украины Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Безусловный приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Ранее Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм, из которых следует, что в марте украинские войска планировали начать боевые действия в Донбассе. Российская спецоперация проводится, чтобы спасти мирных жителей Донбасса.