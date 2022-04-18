Курганский депутат рассказал, как будут штрафовать собаководов

Законопроект, связанный со штрафами для владельцев собак, приняли 29 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области владельцев собак, которые не соблюдают обязанности по их содержанию, будут, в том числе, вычислять по видео и фотографиям. Об этом URA.RU сообщил депутат облдумы от партии «Единая Россия» Родион Вяткин.

«В Кургане имеется практика реагирования <…> на подобные правонарушения, например, в части парковок транспорта на газонах или незаконного слива ЖБО, когда субъект правонарушения устанавливается по фотографиям или видеозаписи. В отношении введенной статьи о собаках административной практики еще нет — статья только вступила в силу. Но практика будет нарабатываться», — рассказал Вяткин, представлявший на заседании облдумы законопроект, после одобрения которого ввели новые штрафы.

Депутат объяснил, что протоколы о правонарушениях могут составлять должностные лица органов местного самоуправления, если к ним поступают материалы, подтверждающие факт правонарушения. При этом нарушитель должен быть установлен, иначе нести ответственность будет некому. Вяткин отметил, что в таком случае органы МСУ и граждане могут обратиться за помощью в полицию, сотрудники которой помогут найти нарушителя.

По словам депутата, представители облдумы будут следить за применением закона. «Само появление нормы об обязанностях владельцев собак держать их в общественных местах на поводке и убирать за ними продукты жизнедеятельности носит в известной степени профилактический характер», — добавил Вяткин.

29 марта депутаты облдумы поддержали идею о введении этого закона. Гражданам, нарушившим его, будет грозить штраф до 5 тыс. рублей.

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