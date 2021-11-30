1 октября власти повторно открыли проезд по трассе Надым-Салехард Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Трасса Надым-Салехард (ЯНАО) находится в плохом состоянии: на дороге сплошные выбоины, из-за чего могут случиться серьезные аварии. Впечатлениями о поездке по данной дороге поделился дальнобойщик, выложив свой видеоотзыв в соцсети.

«Вот дорога, которую сдали в пользование круглогодичное. Строили, вложили денег сюда. Проехал 227 километров, скорость постоянная 20-30 километров в час. Хоть бы какой-нибудь грейдер пустили, чтобы выбоины сбивать. Здесь еще немало людей погибнет на этой дороге. Легковушки едут быстрее значительно. Вот так вот зацепит где-то колею, яму и улетит», — рассказал мужчина в видео, которое опубликовали в группе «ЧП Ямал» в соцсети «ВКонтакте».

Некоторые жители возмутились данному отзыву. «Хоть такая, да есть дорога! Прям сенсационное видео в сеть залил», — написал под постом Борис Абрамов. Другие ямальцы написали, что новая дорога ничем не отличается от прежнего зимника. «Очень бы хотелось увидеть комментарий от губернатора, когда проедет по этой дороге, пусть оценит состояние на себе», — добавила Яна Жидкова.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО ответили, что сотрудничают с ГКУ «Научный центр изучения Арктики» и ведут мониторинг дорожного покрытия, в том числе и по определению причин возникновения деформаций. «По итогам этого этапа ждем практических проектных решений, реализовывать которые планируем с сопровождением научным сообществом на всех этапах строительно-монтажных работ», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО потратят более 500 миллионов рублей на содержание участка дороги Надым — Салехард. Такую сумму они выделяют на один год.