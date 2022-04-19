В Кремле высказались об идее снять мораторий на смертную казнь

Кремль пока не сформулировал свое отношение к предложению ЛДПР снять мораторий на смертную казнь для украинских неонацистов. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Это новое предложение. Не знаю, были ли в Госдуме какие-то движения на этот счет, в плане оформления этой инициативы. Пока не готов к какой-то реакции [на это предложение]», — отметил Песков.
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Кремль пока не сформулировал свое отношение к предложению ЛДПР снять мораторий на смертную казнь для украинских неонацистов. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Это новое предложение. Не знаю, были ли в Госдуме какие-то движения на этот счет, в плане оформления этой инициативы. Пока не готов к какой-то реакции [на это предложение]», — отметил Песков. Представители ЛДПР предложили ввести исключение из моратория на смертную казнь для украинских боевиков, которые пытали мирных жителей и российских военных. Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путины 24 февраля. В Минобороны РФ есть факты пыток российских военнослужащих, а также издевательств над мирными жителями.