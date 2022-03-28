Минобороны: в Мариуполе найдены тела жертв украинских нацистов. Им вырезали свастики на коже

29 марта 2022 в 00:18 Размер текста - 17 +

Тела жертв украинских нацистов со следами пыток обнаружены в Мариуполе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Мариуполе найдены тела жертв, которые подверглись зверским пыткам. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой», — рассказал он, пишет РИА «Новости». Он добавил, что по словам спасенных мирных жителей, неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами. Кроме того, в пригороде Харькова боевики открыли огонь по местам массового скопления мирных жителей. Националисты обстреляли очереди людей у магазинов, банкоматов и пунктов выдачи продовольствия и питьевой воды, добавил генерал. При этом три человека погибли, десять получили ранения. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российский глава заявлял, что целью операции является денацификация и демилитаризация Украины. По сообщению милиции ДНР, в ходе операции в Мариуполе была заблокирована группировка украинских националистов. В Минобороны РФ также отмечали, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Вооруженные силы РФ нацелены на поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистических батальонов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Мариуполе найдены тела жертв, которые подверглись зверским пыткам. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой», — рассказал он, пишет РИА «Новости». Он добавил, что по словам спасенных мирных жителей, неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами. Кроме того, в пригороде Харькова боевики открыли огонь по местам массового скопления мирных жителей. Националисты обстреляли очереди людей у магазинов, банкоматов и пунктов выдачи продовольствия и питьевой воды, добавил генерал. При этом три человека погибли, десять получили ранения. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российский глава заявлял, что целью операции является денацификация и демилитаризация Украины. По сообщению милиции ДНР, в ходе операции в Мариуполе была заблокирована группировка украинских националистов. В Минобороны РФ также отмечали, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Вооруженные силы РФ нацелены на поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистических батальонов.