Онищенко заявил, что Зеленский «подсел на наркотики»

18 марта 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Геннадий Онищенко посочувствовал Владимиру Зеленскому Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский давно употребляет наркотики. Такое заявление сделал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. «Как врач я хочу посочувствовать Владимиру Зеленскому. Очевидно, что он сегодня уже глубоко и безвозвратно подсел на наркотики. Это уже болезнь. Конечно, для него это непосильное испытание — возглавлять в такое время такое крупное государство», — сказал Онищенко в беседе с «Национальной службой новостей». Ранее нарколог Василий Шуров отметил нездоровую мимику Зеленского во время его выступления на одной из пресс-конференции. По словам специалиста, особая мимика президента связана с интоксикацией психоактивными веществами. По словам нарколога, поведение Зеленского схоже с эффектом от окончания действия наркотиков. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский давно употребляет наркотики. Такое заявление сделал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. «Как врач я хочу посочувствовать Владимиру Зеленскому. Очевидно, что он сегодня уже глубоко и безвозвратно подсел на наркотики. Это уже болезнь. Конечно, для него это непосильное испытание — возглавлять в такое время такое крупное государство», — сказал Онищенко в беседе с «Национальной службой новостей». Ранее нарколог Василий Шуров отметил нездоровую мимику Зеленского во время его выступления на одной из пресс-конференции. По словам специалиста, особая мимика президента связана с интоксикацией психоактивными веществами. По словам нарколога, поведение Зеленского схоже с эффектом от окончания действия наркотиков.