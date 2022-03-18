Онищенко заявил, что Зеленский «подсел на наркотики»

Президент Украины Владимир Зеленский давно употребляет наркотики. Такое заявление сделал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
«Как врач я хочу посочувствовать Владимиру Зеленскому. Очевидно, что он сегодня уже глубоко и безвозвратно подсел на наркотики. Это уже болезнь. Конечно, для него это непосильное испытание — возглавлять в такое время такое крупное государство», — сказал Онищенко в беседе с «Национальной службой новостей».
Ранее нарколог Василий Шуров отметил нездоровую мимику Зеленского во время его выступления на одной из пресс-конференции. По словам специалиста, особая мимика президента связана с интоксикацией психоактивными веществами. По словам нарколога, поведение Зеленского схоже с эффектом от окончания действия наркотиков.
Президент Украины Владимир Зеленский давно употребляет наркотики. Такое заявление сделал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. «Как врач я хочу посочувствовать Владимиру Зеленскому. Очевидно, что он сегодня уже глубоко и безвозвратно подсел на наркотики. Это уже болезнь. Конечно, для него это непосильное испытание — возглавлять в такое время такое крупное государство», — сказал Онищенко в беседе с «Национальной службой новостей». Ранее нарколог Василий Шуров отметил нездоровую мимику Зеленского во время его выступления на одной из пресс-конференции. По словам специалиста, особая мимика президента связана с интоксикацией психоактивными веществами. По словам нарколога, поведение Зеленского схоже с эффектом от окончания действия наркотиков.