Онищенко заявил, что Зеленский «подсел на наркотики»

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VI Международная конференция по ВИЧ-СПИДу в восточной Европе и Центральной Азии, третий день. Москва, онищенко геннадий, указательный палец
Геннадий Онищенко посочувствовал Владимиру Зеленскому Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский давно употребляет наркотики. Такое заявление сделал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Как врач я хочу посочувствовать Владимиру Зеленскому. Очевидно, что он сегодня уже глубоко и безвозвратно подсел на наркотики. Это уже болезнь. Конечно, для него это непосильное испытание — возглавлять в такое время такое крупное государство», — сказал Онищенко в беседе с «Национальной службой новостей».

Ранее нарколог Василий Шуров отметил нездоровую мимику Зеленского во время его выступления на одной из пресс-конференции. По словам специалиста, особая мимика президента связана с интоксикацией психоактивными веществами. По словам нарколога, поведение Зеленского схоже с эффектом от окончания действия наркотиков.

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Президент Украины Владимир Зеленский давно употребляет наркотики. Такое заявление сделал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. «Как врач я хочу посочувствовать Владимиру Зеленскому. Очевидно, что он сегодня уже глубоко и безвозвратно подсел на наркотики. Это уже болезнь. Конечно, для него это непосильное испытание — возглавлять в такое время такое крупное государство», — сказал Онищенко в беседе с «Национальной службой новостей». Ранее нарколог Василий Шуров отметил нездоровую мимику Зеленского во время его выступления на одной из пресс-конференции. По словам специалиста, особая мимика президента связана с интоксикацией психоактивными веществами. По словам нарколога, поведение Зеленского схоже с эффектом от окончания действия наркотиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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