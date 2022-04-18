Курганцы возмущены километровыми пробками из-за ремонта моста

19 апреля 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

На Некрасовском мосту частично перекрыто движение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на путепроводе на ул. Пролетарской, известного среди жителей города как Некрасовский мост, образуются большие пробки из-за его ремонта. При этом горожане не могут найти рабочих на объекте. Об этом URA.RU сообщил житель города. «Некрасовский мост частично перекрыли, но ремонты не ведут. Рабочих нет, техники нет. Пробки образуются уже с 7:00. Неужели нельзя ускорить начало ремонта, или уменьшить территорию перекрытия участка, сдвинув метра на четыре хотя бы. В этом случаем можно было бы организовать реверсивное движение — утром в город, вечером — из города, это бы значительно сократило пробки», — рассказал горожанин. По его мнению, властям было бы проще договориться по этому вопросу с подрядчиком, если бы мост ремонтировали курганцы, но за обновление путепровода отвечает тюменская компания. На те же проблемы 19 апреля в своем telegram-канале обратил внимание депутат гордумы Иван Камшилов. «Пробки из сотен автомобилей и автобусов. Ни одного рабочего», — написал он. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу администрации города. На момент написания новости, ответ не был получен. Ранее в пресс-службе мэрии сообщали, что тюменская компания «Альфа Строй» должна завершить работы до 15 октября, а сумма контракта составляет 55 млн рублей. Представители власти отмечали, что движение будут перекрывать полосами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Кургане на путепроводе на ул. Пролетарской, известного среди жителей города как Некрасовский мост, образуются большие пробки из-за его ремонта. При этом горожане не могут найти рабочих на объекте. Об этом URA.RU сообщил житель города. «Некрасовский мост частично перекрыли, но ремонты не ведут. Рабочих нет, техники нет. Пробки образуются уже с 7:00. Неужели нельзя ускорить начало ремонта, или уменьшить территорию перекрытия участка, сдвинув метра на четыре хотя бы. В этом случаем можно было бы организовать реверсивное движение — утром в город, вечером — из города, это бы значительно сократило пробки», — рассказал горожанин. По его мнению, властям было бы проще договориться по этому вопросу с подрядчиком, если бы мост ремонтировали курганцы, но за обновление путепровода отвечает тюменская компания. На те же проблемы 19 апреля в своем telegram-канале обратил внимание депутат гордумы Иван Камшилов. «Пробки из сотен автомобилей и автобусов. Ни одного рабочего», — написал он. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу администрации города. На момент написания новости, ответ не был получен. Ранее в пресс-службе мэрии сообщали, что тюменская компания «Альфа Строй» должна завершить работы до 15 октября, а сумма контракта составляет 55 млн рублей. Представители власти отмечали, что движение будут перекрывать полосами.