18 апреля 2022

В Челябинске пройдет конференция по импортозамещению

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В регионе запустили 39 проектов по импортозамещению (фото из архива) Фото:

В Челябинске впервые пройдет Всероссийская конференция по импортозамещению. Об этом 19 апреля заявил директор Фонда развития промышленности региона (структуры, подведомственной министерству промышленности региона) Сергей Казаков.

«Конференция состоится в мае и импортозамещение сейчас волнует всех. В первую очередь, мы обсудим вопросы импортозамещения в промышленности. Это то, что позволит нашей стране развиваться и жить», — заявил Казаков в эфире «Большой редакции» ИД «ГранадаПресс».

По словам директора ФРП, из регионального и федерального фондов развития в промышленность области было направленно 7,5 млрд рублей. На эти средства было реализовано 39 проектов по импортозамещению.

Программа импортозамещения позволит российским промышленникам снизить зависимость от иностранного оборудования и его компонентов. Перебои с поставкой оборудования в стране начались после введения Западом санкций, введенных с начала спецоперации РФ на Украине.

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В Челябинске впервые пройдет Всероссийская конференция по импортозамещению. Об этом 19 апреля заявил директор Фонда развития промышленности региона (структуры, подведомственной министерству промышленности региона) Сергей Казаков. «Конференция состоится в мае и импортозамещение сейчас волнует всех. В первую очередь, мы обсудим вопросы импортозамещения в промышленности. Это то, что позволит нашей стране развиваться и жить», — заявил Казаков в эфире «Большой редакции» ИД «ГранадаПресс». По словам директора ФРП, из регионального и федерального фондов развития в промышленность области было направленно 7,5 млрд рублей. На эти средства было реализовано 39 проектов по импортозамещению. Программа импортозамещения позволит российским промышленникам снизить зависимость от иностранного оборудования и его компонентов. Перебои с поставкой оборудования в стране начались после введения Западом санкций, введенных с начала спецоперации РФ на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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