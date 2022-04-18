В Челябинске пройдет конференция по импортозамещению

19 апреля 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

В регионе запустили 39 проектов по импортозамещению (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске впервые пройдет Всероссийская конференция по импортозамещению. Об этом 19 апреля заявил директор Фонда развития промышленности региона (структуры, подведомственной министерству промышленности региона) Сергей Казаков. «Конференция состоится в мае и импортозамещение сейчас волнует всех. В первую очередь, мы обсудим вопросы импортозамещения в промышленности. Это то, что позволит нашей стране развиваться и жить», — заявил Казаков в эфире «Большой редакции» ИД «ГранадаПресс». По словам директора ФРП, из регионального и федерального фондов развития в промышленность области было направленно 7,5 млрд рублей. На эти средства было реализовано 39 проектов по импортозамещению. Программа импортозамещения позволит российским промышленникам снизить зависимость от иностранного оборудования и его компонентов. Перебои с поставкой оборудования в стране начались после введения Западом санкций, введенных с начала спецоперации РФ на Украине. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске впервые пройдет Всероссийская конференция по импортозамещению. Об этом 19 апреля заявил директор Фонда развития промышленности региона (структуры, подведомственной министерству промышленности региона) Сергей Казаков. «Конференция состоится в мае и импортозамещение сейчас волнует всех. В первую очередь, мы обсудим вопросы импортозамещения в промышленности. Это то, что позволит нашей стране развиваться и жить», — заявил Казаков в эфире «Большой редакции» ИД «ГранадаПресс». По словам директора ФРП, из регионального и федерального фондов развития в промышленность области было направленно 7,5 млрд рублей. На эти средства было реализовано 39 проектов по импортозамещению. Программа импортозамещения позволит российским промышленникам снизить зависимость от иностранного оборудования и его компонентов. Перебои с поставкой оборудования в стране начались после введения Западом санкций, введенных с начала спецоперации РФ на Украине.