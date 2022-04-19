По словам жительницы Кургана, на территорию стройки проникли дети (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане некоторые родители обеспокоены тем, что на территории строящегося дома, расположенного по адресу ул. Климова, 129, гуляют дети. Об этом URA.RU сообщила жительница города, пожелавшая остаться анонимной.

«По свалке кирпичей ходят дети. Дом на Климова, 129», — рассказала женщина.

По ее мнению, находиться на стройке для детей опасно. Она считает, что там дети могут получить травмы. На видео, предоставленном горожанкой, можно увидеть троих подростков, которые ходят по кирпичам и остаткам дома. Недалеко от детей лежит велосипед.

«Территория строительной площадки, расположенная по адресу: г. Курган, ул. Климова, 129, огорожена. Данная территория находится под охраной, поэтому посторонних на территории стройплощадки не бывает», — объяснил URA.RU гендиректор компании «Газинвест» Александр Бабочкин.

Ранее застройщику пришлось частично разобрать девятый и десятый этажи дома, так как подрядчик поставил некачественную партию раствора. В 2021 году жители дома №16 на ул. Сибирская пожаловались председателю СУ СК РФ Александру Бастрыкину на стройку, расположенную рядом на ул. Климова, 129. По их мнению, проект дома сделали с нарушением. Представители «Газинвеста» заявили, что все законно. После жалобы представители Следственного комитета возбудили уголовные дела в отношении мэрии из-за выделения земли под строительство трех многоквартирных домов, один из которых расположен на ул. Климова, 129.

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