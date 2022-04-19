Юрист рассказала, как сэкономить на стройматериалах

20 апреля 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Объем древесины для строительства и отопления ограничен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Собственники земельных участков имеют право получить древесину по льготным ценам. Об этом URA.RU рассказала адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Джамиля Кутараева и профессор, доктор экономических наук, заведующий кафедрой лесной политики экономики и управления Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Владимир Петров. «30 статья Лесного кодекса закрепляет право заготавливать древесину. В каждом субъекте существуют свои нормативы на то, в каком объеме человек может рассчитывать на древесину по льготным расценкам. Что касается строительства, сначала нужно утвердить проект дома, когда получишь одобрение, идешь в органы исполнительной власти, что на основании статьи 30 лесного кодекса я желаю заключить договор и получить необходимое количество древесины. Предусмотрена плата на усмотрение местных властей. Кто-то может и бесплатно дать при желании. Твердых расценок нет», — сказала Джамиля Кутараева. Помимо строительства, древесину можно получить на ремонт и отопление, отметил Владимир Петров. «В среднем на семью для условий Северо-запада это примерно 15 кубометров. Цены не рыночные, они гораздо ниже. Покупать дрова таким образом можно ежегодно», — объяснил профессор. Он подчеркнул, что для строительства и ремонта древесину необходимо самостоятельно сушить и обрабатывать. Эксперты обратили внимание, что самостоятельно заготавливать лес для своих нужд незаконно, а полученную древесину от муниципального образования запрещено продавать и передавать другим людям. Санкционное давление на Россию обострилось в последние месяцы. Иностранные компании начали покидать Россию, а товары в стране начали дорожать после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель ограничений Запада — отмена России. В Евросоюзе также отвергли требование российского лидера платить за газ рублями. Ряд европейских стран уже взвесили возможные последствия при отказе от российского газа. Так, Германии предрекли нарушение социального порядка и продовольственный кризис. Канцлер Австрии заявлял, что стране потребуются годы для отказа от энергоресурсов из РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Собственники земельных участков имеют право получить древесину по льготным ценам. Об этом URA.RU рассказала адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Джамиля Кутараева и профессор, доктор экономических наук, заведующий кафедрой лесной политики экономики и управления Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Владимир Петров. «30 статья Лесного кодекса закрепляет право заготавливать древесину. В каждом субъекте существуют свои нормативы на то, в каком объеме человек может рассчитывать на древесину по льготным расценкам. Что касается строительства, сначала нужно утвердить проект дома, когда получишь одобрение, идешь в органы исполнительной власти, что на основании статьи 30 лесного кодекса я желаю заключить договор и получить необходимое количество древесины. Предусмотрена плата на усмотрение местных властей. Кто-то может и бесплатно дать при желании. Твердых расценок нет», — сказала Джамиля Кутараева. Помимо строительства, древесину можно получить на ремонт и отопление, отметил Владимир Петров. «В среднем на семью для условий Северо-запада это примерно 15 кубометров. Цены не рыночные, они гораздо ниже. Покупать дрова таким образом можно ежегодно», — объяснил профессор. Он подчеркнул, что для строительства и ремонта древесину необходимо самостоятельно сушить и обрабатывать. Эксперты обратили внимание, что самостоятельно заготавливать лес для своих нужд незаконно, а полученную древесину от муниципального образования запрещено продавать и передавать другим людям. Санкционное давление на Россию обострилось в последние месяцы. Иностранные компании начали покидать Россию, а товары в стране начали дорожать после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель ограничений Запада — отмена России. В Евросоюзе также отвергли требование российского лидера платить за газ рублями. Ряд европейских стран уже взвесили возможные последствия при отказе от российского газа. Так, Германии предрекли нарушение социального порядка и продовольственный кризис. Канцлер Австрии заявлял, что стране потребуются годы для отказа от энергоресурсов из РФ.