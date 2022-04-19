В Кургане экс-сотрудник заставил больницу выплатить зарплату

19 апреля 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Бывший сотрудник Курганской БСМП выиграл апелляцию по делу о зарплате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший сотрудник Курганской больницы скорой медицинской помощи выиграл апелляцию и взыскал с экс-работодателя почти 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал сам истец Григорий Кокорин. «Сегодня курганский областной суд удовлетворил мою апелляцию. Все требования мои удовлетворены, только сумма к взысканию несколько меньше, чем я заявлял — всего около 100 тысяч рублей», — рассказал Григорий Кокорин, который ранее работал в больнице начальником автоколонны. В пресс-службе Курганского областного суда URA.RU уточнили, что суд частично удовлетворил требования истца. С ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи» суд взыскал: невыплаченную зарплату в сумме 30, 3 тыс. рублей, зарплату за выполнение дополнительных работ в должности начальника гаража — 45,6 тыс. рублей, задолженность за работу в выходные дни — 11,8 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в сумме 10 тыс. рублей. Григорий Кокорин отмечает, что доплаты в БСМП распределялись по личному усмотрению главврача и бухгалтера без соблюдения формальностей. Экс-сотрудник считает такой подход коррупционным. Ранее он обращался в СК с жалобой на невыплату зарплаты. В декабре 2021 года в БСМП произошел скандал: врачи жаловались главе депздрава региона Алексею Сигидаеву на низкие зарплаты и массовые увольнения. В марте этого года исполняющим обязанности главврача больницы назначен Сергей Воронин, который ранее работал в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (Санкт-Петербург). Он рассказал, что начнет работу с закупки мебели для пациентов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Бывший сотрудник Курганской больницы скорой медицинской помощи выиграл апелляцию и взыскал с экс-работодателя почти 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал сам истец Григорий Кокорин. «Сегодня курганский областной суд удовлетворил мою апелляцию. Все требования мои удовлетворены, только сумма к взысканию несколько меньше, чем я заявлял — всего около 100 тысяч рублей», — рассказал Григорий Кокорин, который ранее работал в больнице начальником автоколонны. В пресс-службе Курганского областного суда URA.RU уточнили, что суд частично удовлетворил требования истца. С ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи» суд взыскал: невыплаченную зарплату в сумме 30, 3 тыс. рублей, зарплату за выполнение дополнительных работ в должности начальника гаража — 45,6 тыс. рублей, задолженность за работу в выходные дни — 11,8 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в сумме 10 тыс. рублей. Григорий Кокорин отмечает, что доплаты в БСМП распределялись по личному усмотрению главврача и бухгалтера без соблюдения формальностей. Экс-сотрудник считает такой подход коррупционным. Ранее он обращался в СК с жалобой на невыплату зарплаты. В декабре 2021 года в БСМП произошел скандал: врачи жаловались главе депздрава региона Алексею Сигидаеву на низкие зарплаты и массовые увольнения. В марте этого года исполняющим обязанности главврача больницы назначен Сергей Воронин, который ранее работал в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (Санкт-Петербург). Он рассказал, что начнет работу с закупки мебели для пациентов.