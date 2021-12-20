Бывший работник БСМП заявил о незаконном сокращении и невыплате зарплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший сотрудник Курганской больницы скорой помощи обратился в Следственный комитет с заявлением о нарушениях в начислении и выплате зарплаты, а также о незаконном сокращении с должности. Об этом экс-сотрудник больницы рассказал URA.RU.

«Я обратился в Следственный комитет с заявлением по поводу того, что мне не доплачивали зарплату в части стимулирующих выплат в августе, октябре, ноябре и декабре 2020 года. А в январе и феврале 2021 года еще и убрали персональный коэффициент, таким образом доведя зарплату до минимального размера оплаты труда. Никаких объяснений и приказов не было», — рассказал заявитель URA.RU.

Также бывший работник БСМП утверждает, что его незаконно сократили с должности начальника автоколонны. Подразделение больницы работает без руководителя. По словам собеседника, в автоколонне не осталось аттестованных сотрудников с профильным техническим образованием. «Непонятно, кто несет ответственность за техническое состояние автопарка, вывод автомобилей на линию, за выдачу запчастей», — отметил собеседник.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что курганские следователи проводят проверку обращения медиков по поводу нарушения трудовых прав. Медперсонал курганской больницы скорой помощи ранее направил обращение главе областного депздрава Алексею Сигидаеву по поводу зарплат и массовых увольнений.