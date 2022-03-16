В двух курганских больницах сменились главврачи

Новые главврачи назначены в Курганской БСМП и в Кетовской ЦРБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В двух крупных больницах Курганской области назначены новые главврачи. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе правительства Курганской области.

«Исполняющим обязанности главврача Курганской больницы скорой медицинской помощи назначен Сергей Воронин. И.о. главного врача Кетовской центральной районной больницы назначен Игорь Радионов», — сообщили в пресс-службе правительства региона, ссылаясь на информацию департамента здравоохранения области.

Сергей Воронин ранее работал старшим преподавателем кафедры военно-морской и госпитальной терапии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (Санкт-Петербург). Информацию о Игоре Радионове в открытых источниках найти не удалось, на данный момент на сайте Кетовской ЦРБ новый руководитель не указан.

URA.RU писало, что в Курганской БСМП за год сменилось пять главврачей. Ранее должность занимала Вероника Евдокимова, которая была назначена в 2020 году. В том же году больнице было выделено на ремонт 200 млн рублей на ремонт. В декабре 2021 года врачи БСМП жаловались главе депздрава на низкие зарплаты и массовые увольнения. Бывший главный врач Кетовской ЦРБ Андрей Легров 3 декабря 2021 года умер на работе из-за проблем с сердцем. В кетовской больнице он проработал более 30 лет. Обязанности главного врача временно исполнял Константин Осин.

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