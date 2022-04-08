Чем меньше доход семьи, тем больше будет сумма поддержки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Выплаты на детей от 8 до 17 лет, ранее введенные президентом РФ Владимиром Путиным, в Тюменской области получат 64 588 человек, на это потратят 6,4 млрд рублей. Такие расчеты приводит департамент соцразвития региона.

«Обоснование к проекту постановления „О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет“. Среднемесячная прогнозная численность детей, на которых предусмотрено предоставление помощи, с учетом периода выплаты — 64 588 человек», — такие данные приводятся в документе депсоцразвития области.

Чтобы оказать помощь всем, кому она положена, правительству области нужно будет потратить более 6,4 млрд рублей. 4,3 млрд выделят из казны региона, остальное даст федеральный бюджет.

Чтобы получить поддержку, среднедушевой доход семьи (т.е. сумма на одного человека) должен быть не более 12 654 рублей. Так, для трех человек — не превышать 37 962 рублей. В таком случае сумма поддержки составит 50% от прожиточного минимума на ребенка. В случае с Тюменской областью — 6237,5 рублей.

Получить можно и больше. Если после назначения минимальной выплаты доход на одного члена семьи все равно не будет больше 12 654 рублей, пособие увеличат до 9 356 рублей. Если и после этого денег будет недостаточно, то выплата составит 12 475 рублей.

URA.RU подсчитало, доход не более какой суммы должна иметь семья из трех человек, чтобы претендовать на каждый размер выплаты. Расчеты являются примерными, приводятся для демонстрации.

Новые выплаты на детей стали ответной мерой на санкции Запада. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели многочисленные ограничения в отношении РФ. На их фоне произошел рост цен на ряд товаров. Президент страны Владимир Путин распорядился поддержать семьи с невысокими доходами.

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