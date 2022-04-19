Генсек ООН призвал РФ и Украину к перемирию на время Пасхи

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Генсек ООН призвал Россию и Украину установить «пасхальное перемирие» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Правительствам России и Украины следует установить перемирие в честь Пасхи. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстной неделе, начиная с Великого четверга до пасхального воскресенья. Следует открыть ряд гуманитарных коридоров», — передает РИА «Новости» слова Гутерреша.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ.

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Правительствам России и Украины следует установить перемирие в честь Пасхи. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. «Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстной неделе, начиная с Великого четверга до пасхального воскресенья. Следует открыть ряд гуманитарных коридоров», — передает РИА «Новости» слова Гутерреша. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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