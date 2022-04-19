По гумкоридорам у завода «Азовсталь» вышли больше сотни человек

Благодаря открытым Россией гумкоридорам 120 мариупольцев смогли выйти из подвалов домов, примыкающих к комбинату «Азовсталь». Об этом в своем telegram-канале WarGonzo сообщил военный корреспондент Семен Пегов.
«Воспользовавшись не продолжительным затишьем, мирные жители Мариуполя, ставшие заложниками боевиков-неонацистов наконец-то смогли выйти из подвалов домов. Они стоят непосредственно у главного КПП „Азовстали“», — написал Пегов в telegram-канале.
Данную информацию также подтвердили в эфире Первого канала. Руководитель администрации главы ДНР Алексей Никоноров сообщил, что 140 мирных жителей соседних с «Азовсталью» домов смогли эвакуироваться по гумкоридорам, воспользовавшись введенным «режимом тишины».
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Благодаря открытым Россией гумкоридорам 120 мариупольцев смогли выйти из подвалов домов, примыкающих к комбинату «Азовсталь». Об этом в своем telegram-канале WarGonzo сообщил военный корреспондент Семен Пегов. «Воспользовавшись не продолжительным затишьем, мирные жители Мариуполя, ставшие заложниками боевиков-неонацистов наконец-то смогли выйти из подвалов домов. Они стоят непосредственно у главного КПП „Азовстали“», — написал Пегов в telegram-канале. Данную информацию также подтвердили в эфире Первого канала. Руководитель администрации главы ДНР Алексей Никоноров сообщил, что 140 мирных жителей соседних с «Азовсталью» домов смогли эвакуироваться по гумкоридорам, воспользовавшись введенным «режимом тишины». Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что спецгруппы приступили к штурму завода «Азовсталь» в Мариуполе. Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, однако они не приняли это предложение.