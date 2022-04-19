Город Кременная перешел под контроль ЛНР

20 апреля 2022 в 02:58 Размер текста - 17 +

Город Кременная полностью перешел под контроль ЛНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Город Кременная, расположенный в Северодонецком районе, полностью перешел под контроль Луганской народной республики. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко. «Украинские националистические формирования бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город. Низкая квалификация саперов ВСУ и нацбатальонов не позволила даже полноценно осуществить план отхода — заложенная под одним из ключевых мостов взрывчатка попросту не сработала», — сказал он, передает РИА «Новости». По его словам, на городской администрации города уже вывешены флаги ЛНР и РФ. Известно, что подразделения Народной милиции республики при поддержке российских войск завершают зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное. Под полной властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск и еще несколько других населенных пунктов. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гуманитарным коридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живого щита. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Город Кременная, расположенный в Северодонецком районе, полностью перешел под контроль Луганской народной республики. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко. «Украинские националистические формирования бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город. Низкая квалификация саперов ВСУ и нацбатальонов не позволила даже полноценно осуществить план отхода — заложенная под одним из ключевых мостов взрывчатка попросту не сработала», — сказал он, передает РИА «Новости». По его словам, на городской администрации города уже вывешены флаги ЛНР и РФ. Известно, что подразделения Народной милиции республики при поддержке российских войск завершают зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное. Под полной властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск и еще несколько других населенных пунктов. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гуманитарным коридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живого щита.