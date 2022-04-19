19 апреля 2022

Город Кременная перешел под контроль ЛНР

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Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область, армия, солдаты, оружие, строй
Город Кременная полностью перешел под контроль ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Город Кременная, расположенный в Северодонецком районе, полностью перешел под контроль Луганской народной республики. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

«Украинские националистические формирования бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город. Низкая квалификация саперов ВСУ и нацбатальонов не позволила даже полноценно осуществить план отхода — заложенная под одним из ключевых мостов взрывчатка попросту не сработала», — сказал он, передает РИА «Новости». По его словам, на городской администрации города уже вывешены флаги ЛНР и РФ.

Известно, что подразделения Народной милиции республики при поддержке российских войск завершают зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное. Под полной властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск и еще несколько других населенных пунктов.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гуманитарным коридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живого щита.

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Город Кременная, расположенный в Северодонецком районе, полностью перешел под контроль Луганской народной республики. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко. «Украинские националистические формирования бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город. Низкая квалификация саперов ВСУ и нацбатальонов не позволила даже полноценно осуществить план отхода — заложенная под одним из ключевых мостов взрывчатка попросту не сработала», — сказал он, передает РИА «Новости». По его словам, на городской администрации города уже вывешены флаги ЛНР и РФ. Известно, что подразделения Народной милиции республики при поддержке российских войск завершают зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное. Под полной властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск и еще несколько других населенных пунктов. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гуманитарным коридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живого щита.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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