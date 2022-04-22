22 апреля 2022

Курганцев возмутила свалка с трупами животных в городе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная свалка мусора. Курган, мусор, мусор на природе, отходы, мусор в кустах, куча мусора, свалка, помойка, несанкционированная свалка, бытовые отходы
Курганцы возмущены трупами животных в городе Фото:

Жители Кургана возмущены работой предприятия «Экоцентр», которое утилизирует медицинские и биоотходы, в том числе мертвых животных, на территории города. Вопросы к корректности работы предприятия появились в паблике «Типичный Курган». Есть снимки с территории экоцентра, работающего в Кургане на ул. Промышленной, 17.

«Трупы животных, кишки, останки и медицинские отходы лежат горами, гниют и тухнут <…> Крематорий работает круглосуточно, но сжигать не успевают, так как везут каждый день грузовиками. Дым от крематория настолько едкий и вонючий, что находится рядом просто невыносимо!» — сообщает администрация паблика. На фото можно разглядеть возле покрытого копотью ангара десятки тушек собак, кошек и останки скелетов крупных животных. Фотографии отличаются от изображений, представленных на сайте предприятия.

Курганцы в комментариях под постом подтверждают достоверность информации. Сообщают, что на территории экоцентра и рядом «…дышать невозможно. Да и зрелище не из приятных…».

Представитель курганской администрации в соцсетях заметил публикацию. «Информация по данному обращению передана в профильный департамент, специалисты разберутся в ситуации и подготовят ответ», — пообещали в администрации.

URA.RU обратилось за комментарием в «Экоцентр». На предприятие направлен завпрос, на момент публикации новости ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане обнаружили ангар, в котором нелегально сжигали медицинские отходы. Также в курганской прокуратуре обратились в суд, чтобы остановить деятельность компании по утилизации отходов.

Свалка отходов перед ангаром (Курган, ул. Промышленная, 17)
Фото:

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Жители Кургана возмущены работой предприятия «Экоцентр», которое утилизирует медицинские и биоотходы, в том числе мертвых животных, на территории города. Вопросы к корректности работы предприятия появились в паблике «Типичный Курган». Есть снимки с территории экоцентра, работающего в Кургане на ул. Промышленной, 17. «Трупы животных, кишки, останки и медицинские отходы лежат горами, гниют и тухнут <…> Крематорий работает круглосуточно, но сжигать не успевают, так как везут каждый день грузовиками. Дым от крематория настолько едкий и вонючий, что находится рядом просто невыносимо!» — сообщает администрация паблика. На фото можно разглядеть возле покрытого копотью ангара десятки тушек собак, кошек и останки скелетов крупных животных. Фотографии отличаются от изображений, представленных на сайте предприятия. Курганцы в комментариях под постом подтверждают достоверность информации. Сообщают, что на территории экоцентра и рядом «…дышать невозможно. Да и зрелище не из приятных…». Представитель курганской администрации в соцсетях заметил публикацию. «Информация по данному обращению передана в профильный департамент, специалисты разберутся в ситуации и подготовят ответ», — пообещали в администрации. URA.RU обратилось за комментарием в «Экоцентр». На предприятие направлен завпрос, на момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане обнаружили ангар, в котором нелегально сжигали медицинские отходы. Также в курганской прокуратуре обратились в суд, чтобы остановить деятельность компании по утилизации отходов.
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