В Кургане подпольно сжигали медотходы

В 2019 году подпольный цех закрыли, но появился новый Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Природоохранная прокуратура обнаружила в Кургане ангар, где хранили и сжигали медицинские отходы различных классов опасности. Документов, разрешающих подобную деятельность у ООО «Новая экологическая компания» нет.

«В отношении ООО „Новая экологическая компания“ и исполнительного директора Общества возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ, материалы направлены на рассмотрение в управление Роспотребнадзора по Курганской области. Также в адрес директора ООО прокуратурой внесено представление об устранении нарушений», — сообщается на сайте прокуратуры региона.

В ведомстве отмечают, что до этого компания передавала отходы на утилизацию в ООО «ЦУМО», деятельность которого по решению суда прекращена. Ранее URA.RU писало о скандале со сжиганием медицинских отходов. В 2019 году в Кургане обнаружили подпольный крематорий, где якобы сжигали биологические отходы и части человеческих тел. В офисе ЦУМО тогда прошли обыски, региональное СУ СКР возбудило уголовное дело.