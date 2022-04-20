В США разрешили «ради демократии» обходить санкции против России

Минфин США разрешил НКО проводить транзакции для «поддержки демократии в России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство финансов США позволило некоммерческим организациям (НКО) в обход введенных против Москвы санкций проводить сделки, которые связаны с гуманитарной помощью и «поддержкой демократии» в РФ. Это следует из генеральной лицензии ведомства.

Документ подразумевает, что НКО при выполнении ряда условий разрешаются ранее запрещенные в рамках санкций против России финансовые транзакции. В частности, запрет не коснется банковских операций, которые затрагивают «деятельность, связанную с гуманитарными проектами на Украине или России, а также с проектами по поддержке демократии» в этих двух государствах. Исключением из ограничений также стали транзакции, связанные с проектами в сфере образования, некоммерческими проектами в сфере здравоохранения и защиты окружающей среды.

Ранее в Минфине США назвали условие для отмены санкций против России. Замминистра финансов США Уолли Адейемо сообщил, что антироссийские санкции будут отменены, если Москва изменит политику, ставшую причиной введения ограничительных мер.

Страны Запада после начала спецоперации РФ на Украине усилили введенные еще в 2000-е годы санкции в отношении Москвы. Западные лидеры подчеркивали, что эти меры призваны нанести удар по российской экономике и по всем россиянам. По словам президента РФ Владимира Путина, целью этих санкций является «отмена» России, ее культуры. Ответом на действия недружественных стран стало требование российских властей платить за поставки газа только в рублях, а для поддержки граждан власти РФ уже ввели ряд мер.

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