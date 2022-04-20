Российские военные нашли штаб теробороны в школе в Херсоне

В школе и ее подвалах военнослужащие РФ обнаружили ящики с орудием, боеприпасами и военным снаряжением Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине обнаружили в школе в Херсоне штаб подразделения территориальной обороны. Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, школа и ее подвалы были забиты ящиками с боеприпасами, оружием и военным снаряжением.

«Российские военнослужащие обнаружили штаб подразделения территориальной обороны в херсонской школе. Детское образовательное учреждение представители территориальной обороны использовали как пункт дислокации и превратили в опорный пункт», — сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в школе и ее подвалах были обнаружены ящики с боеприпасами, оружием, медикаментами и военным снаряжением. Российские солдаты зачистили здание от взрывоопасных предметов и обследовали его на наличие мин. Оружие было вывезено, после чего школа была передана администрации.

Покидая школу, националисты оставили ряд документов, сообщает Минобороны РФ. Благодаря этому российским военным удалось выйти на участников территориальной обороны в Херсоне. Один из них рассказал о схроне с оружием и боеприпасам, который он оборудовал в подвале своего жилого многоквартирного дома. Автоматы Калашникова и патроны к ним он хранил в металлических трубах. Чтобы оружие не отсырело, он залил его монтажной пеной, рассказали в Минобороны РФ.

Российские вооруженные силы с 24 февраля проводят спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что основными ее целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь в освобождении республик Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, в ходе операции Вооруженным силам России удалось взять под полный контроль Херсонскую область Украины.

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