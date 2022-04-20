Центробанк запретил банкам из РФ раскрывать отчетность и риски

Банки могут не раскрывать отчетность и риски Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Совет директоров Банка России принял решение, что российские банки временно не должны выкладывать некоторые данные о работе в открытый доступ. Это, в частности, касается финансовой отчетности и рисков.

«Кредитные организации от 31 декабря 2021 года и до 30 сентября 2022 года не раскрывают на общедоступных информационных ресурсах годовую финансовую отчетность и аудиторское заключение по ней. А также информацию о принимаемых рисках, управлению рисками и капиталом», — пишет регулятор на своем официальном сайте.

Запад ввел против России санкции из-за спецоперации российских войск на Украине. Они включают в себя ограничения в отношении крупнейших российских банков и Центробанка. В частности, Евросоюз отключил ряд российских банков от международной платежной системы SWIFT в знак несогласия с действиями России. Ограничения коснулись «России», «Открытия», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и Внешэкономбанка, дополняет РАПСИ. При этом Индия и Россия уже завершили работу по созданию аналоговой платформы транзакций. С этим и связано решение ЦБ.

После действий недружественных стран Центробанк с 9 марта запретил продавать наличную валюту в банках. Однако в апреле такая возможность для россиян была возобновлена, пишет «Национальная служба новостей».