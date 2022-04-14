Силовики начали проверку дома, куда звали жить экс-мэра Кургана

Аварийным домом в Кургане заинтересовались силовики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане силовики начали проверку по факту разваливающегося дома №19 по проспекту Машиностроителей, в который жильцы звали жить экс-главу города Андрея Потапова. О проверке сообщил депутат городской думы Яков Сидоров во время прямого эфира на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы подняли документы, посмотрели — расселяют этот дом, не расселяют, почему не расселяют, и на этом поставили точку. На сегодняшний день, двигаясь в этом направлении, мы с вами можем сказать о первом успехе. Поскольку наши чиновники, как мне представляется, „заволокитили“ данный вопрос. На данную информацию обратили внимание правоохранительные органы. 31 марта 2022 года Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по данному дому», — сообщил Сидоров.

Как отметил депутат, речь идет о ненадлежащем исполнении своих обязанностей чиновниками. Следствие должно выяснить, какого уровня это чиновники — городского или областного. Курганский депутат считает, что в течение двух месяцев точки на «i» по этому делу будут расставлены. «Радует, что что процесс не остановился и дело сдвинулось с мертвой точки», — подчеркнул Сидоров.

В следственное управление СКР по Курганской области отправлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее Сидоров призвал жителей разваливающегося дома добиваться переселения, в том числе путем протестных акций. URA.RU писало, что в 2019 году жители аварийного дома по проспекту Машиностроителей, 19 в Кургане записали видеообращение к Андрею Потапову [на тот момент глава города]. Они предложили ему переехать к ним в дом. В январе 2022 года из стен дома выпали маяки-щеломеры. В мэрии сообщили, что дом не попал в федеральную программу по переселению, так как был признал аварийным после 1 января 2017 года. По документам дом признали аварийным 10 января 2017 года.

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