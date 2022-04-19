19 апреля 2022

Пентагон в очередной раз отправит на Украину военную помощь. Семь самолетов с оружием

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, американский военный самолет, военный самолет сша, истребитель, самолет f-22 raptor
Это будет сделано в следующие 24 часа Фото:

В следующие 24 часа США отправит на Украину семь самолетов с военной помощью. Об этом доложил представитель Пентагона.

«В следующие 24 часа мы ожидаем более половины от дюжины, вероятно, близко к семи рейсам из США в регион», — сказал на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона, передает РИА «Новости». Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что еще в выходные из Америки вылетели четыре борта с военными поставками. Еще один самолет был отправлен в понедельник 18 апреля.

США хотят расширить список оружия, которое будет передано на Украину. Новый пакет помощи может стоить 750 миллионов долларов. В свою очередь, советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что страны ЕС и США поставляют Украине «не то оружие» и идет оно «слишком долго».

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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В следующие 24 часа США отправит на Украину семь самолетов с военной помощью. Об этом доложил представитель Пентагона. «В следующие 24 часа мы ожидаем более половины от дюжины, вероятно, близко к семи рейсам из США в регион», — сказал на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона, передает РИА «Новости». Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что еще в выходные из Америки вылетели четыре борта с военными поставками. Еще один самолет был отправлен в понедельник 18 апреля. США хотят расширить список оружия, которое будет передано на Украину. Новый пакет помощи может стоить 750 миллионов долларов. В свою очередь, советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что страны ЕС и США поставляют Украине «не то оружие» и идет оно «слишком долго». Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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