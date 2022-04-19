В следующие 24 часа США отправит на Украину семь самолетов с военной помощью. Об этом доложил представитель Пентагона.
«В следующие 24 часа мы ожидаем более половины от дюжины, вероятно, близко к семи рейсам из США в регион», — сказал на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона, передает РИА «Новости». Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что еще в выходные из Америки вылетели четыре борта с военными поставками. Еще один самолет был отправлен в понедельник 18 апреля.
США хотят расширить список оружия, которое будет передано на Украину. Новый пакет помощи может стоить 750 миллионов долларов. В свою очередь, советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что страны ЕС и США поставляют Украине «не то оружие» и идет оно «слишком долго».
Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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