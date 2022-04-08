15 фактов, что армией Украины командуют натовцы

ВСУ много лет подталкивали к военному столкновению с Россией

08 апреля 2022 в 23:14 Размер текста - 17 +

Западные консультанты много лет готовили украинскую армию к войне против России. Как показала спецоперация РФ, представители стран НАТО до сих пор активно помогают ВСУ, в том числе командуют ее войсками. За Украину также воюют наемники из стран альянса. Их присутствие подтверждают как официальные органы власти РФ и ДНР, так и граждане других государств. Высокопоставленные представители Запада особо не скрывают активного участия в конфликте России с Украиной на стороне последней. Как показывает заявление генсекретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга от 3 апреля, НАТО за последние годы тренировало десятки тысяч солдат, которых готовили к атаке на Донбасс. К 24 февраля, когда началась спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины, ВСУ уже были обеспечены вооружением и обучены ведению боевых действий. Кроме консультантов, ВСУ пополняют наемники из-за рубежа. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин еще 22 февраля сообщал, что на подконтрольные Киеву территории Донбасса приезжали иностранцы. В частности, речь шла об отряде «Правого сектора» [запрещенная в России экстремистская организация — прим. URA.RU]. Наемниками на Украине, выступавшими за ВСУ, были в том числе граждане Южной Кореи. Как писало РИА «Новости», 6 марта туда отправились добровольцы из этой страны. Присутствие наемников 13 марта фиксировал американский журналист Нолан Питерсон, указывал телеканал 360. Там он встретил хорошо обученного ветерана спецназа США, прошедшего Афганистан, пожаловавшегося на то, что у них кончается еда, вода и боеприпасы. В telegram-канале Mash 16 марта появилось видео с другим американским наемником, который рассказал, как ему пришлось выбираться из Украины в машине скорой помощи. Он отметил, что только так он смог бы добраться до украинской границы. По заявлению Минобороны РФ от 20 марта, наемники прибывали в центр подготовки армии Украины под Житомиром. Однако Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по территории и уничтожили более ста военнослужащих и боевиков. О подобных историях Министерство сообщает в течение всей спецоперации. URA.RU также напрямую общалось с военнослужащими РФ. Один из них рассказывал, как встречал наемников из самых разных стран. К примеру, его батальон задерживал вооруженных людей из Польши, Бразилии, США. Как он подчеркнул, среди захваченных были два афроамериканца. В интервью порталу Grayzone 31 марта еще один американский наемник Генри Хофт заявил об угрозах убийством со стороны диверсионно-разведывательной группы «Грузинский национальный легион». Гражданин США отказывался воевать без оружия на Украине. Как он утверждал, часть наемников была направлена в Киев безоружной. Издание «Sputnik Осетия» 7 апреля подробнее рассказывало о Грузинском легионе на Украине. В частности, приводились слова их полевого командира Мамуки Мамулашвили о том, что их главный мотив — ненависть к России. Гендиректор Института внешнеполитических исследований и инициатив, автор telegram-канала «Прогнозы.Крашенинникова» Вероника Крашенинникова 31 марта заметила, что на фотографии под текстом американского издания New York Times «В пригороде Киева украинские военные претендуют на крупный приз» от 29 марта представлен солдат с нашивкой флага Великобритании. При этом политолог подчеркнула, что наемники флагов не носят. По ее словам, это показывает, что иностранцы прямо командуют украинскими военными. Как стало известно 5 апреля, на заводе «Азовсталь» в Мариуполе застряли офицеры НАТО из Франции, ФРГ, Британии и Швеции. Об этом в своем telegram-канале написал гендиректор АНО «Центр изучения проблем международных санкционных режимов» Марат Баширов. Представители НАТО обратились к России через радиоканал и попросили дать им возможность эвакуироваться в Днепропетровск. По словам Баширова, всего там присутствуют несколько десятков западных офицеров. В разных telegram-каналах 6 апреля также писали о взятии в плен в Мариуполе российскими войсками командующего сухопутными войсками НАТО генерал-лейтенанта Роджера Л. Клотье. Согласно докладам Минобороны РФ, 28 марта был сбит один украинский вертолет Ми-8, 31 марта — два, 5 апреля — еще два. По данным российского военного ведомства, транспорт пытается эвакуировать командиров батальона «Азов» (организация запрещена в РФ и признана экстремистской). При этом на вертолетах хотят вылететь из окруженного Мариуполя в том числе не менее двух офицеров французской службы внешней разведки DGSE, сообщал Life. О своем нахождении в зоне боевых действий рассказал датчанин. 7 апреля он поделился с телеканалом TV2 наблюдением о том, что вместо обмена военнопленными украинские солдаты убивали россиян. В этот же день стало известно о высадке во Львове отставных морских пехотинцев Великобритании. Также 7 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры захвата позиций украинских националистов. В том числе он сообщил, что бойцы Чеченской Республики обнаруживают много следов не только террористов, но и иностранных наемников. Представленные истории показывают, что до и во время спецоперации РФ ВСУ помогают представители самых разных стран, но больше всего — блока НАТО. На стороне Вооруженных сил Украины воюют наемники, их также поддерживают зарубежные инструкторы. Причем, по некоторым данным, прямое командование ведут западные генералы.