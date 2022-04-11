Советник главы ДНР: «Факты указывают, что НАТО командует ВСУ»

Ян Гагин — о методах инструкторов США, нацбатальонах в армии Украины и судьбе Донбасса

11 апреля 2022 в 20:09 Размер текста - 17 +

Ян Гагин — боевой офицер, консультирующий руководство Донбасса Фото: фото предоставлено Яном Гагиным статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине У российских войск есть доказательства участия натовских военных в командовании армией Украины. Они же развернули в стране сеть фабрик фейков и развязали информационную войну против России, заявил в интервью URA.RU офицер, прошедший чеченскую военную компанию, советник председателя правительства ДНР Ян Гагин. По его словам, мирные жители это понимают, поэтому встречают российских солдат, как освободителей. — В повестке сейчас вопрос западных фейков по поводу действий армии РФ на Украине. Могли бы мы, отходя из Бучи и других городов, пресечь волну дезинформации? Военные РФ на Украине стараются обеспечить безопасность мирных жителей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Фейки из Бучи и других уголков псевдогосударства Украина, это не единичные случаи и, к сожалению, не последние. На Украине действуют несколько центров информационно-психологических операций. Их создали американские инструкторы по образу таких же центров в США. Там это фактически отдельный род войск. Психологические информационные операции — важная составляющая любой войны. Они деморализуют мирное население и военнослужащих. На подобные лживые материалы часто попадаются даже профессиональные военные, и лишь разбор таких фейков досконально позволяет докопаться до истины. Я верю нашим СМИ, потому что они работают в правовом поле. Но все, что идет от противника, нужно воспринимать максимально критически. — То есть подстраховаться от этого мы не можем? — К сожалению, нет. Многие фейки на Западе делаются очень профессионально. В их создании участвуют съемочные группы с приличными бюджетами. — Как это делали «Белые каски» в Сирии? — «Белые каски» в Сирии — это яркий пример. Еще можно вспомнить, как представитель США в ООН тряс с трибуны пробиркой с белым порошком, утверждая, что это химическое оружие. Ну, кто бы его пустил в здание ООН с химоружием в руках? Подобные показательные выступления вызывают шок не только у рядовых граждан, но и у высокопоставленных чиновников. На это и расчет. Чем более наглую ложь показывают людям, тем больше ей верят. На Украине действуют инструкторы НАТО Фото: miliman/pickupimage.com — Вы сказали, что американские инструкторы создали сеть центров информационно-психологических операций. А известны ли вам факты, когда натовцы прямо командовали украинскими военными во время боевых действий или это фейки уже с российской стороны? — При штурме города Волноваха мы нашли несколько трупов англоязычных военных. По всем признакам их добивали националисты при отступлении. Также у них были изъяты [украинской стороной] документы, чтобы было сложно опознать их гражданство и принадлежность к определенным родам войск. Все были убиты в голову с близкого расстояния, то есть они были ранены и их добивали. Их добили, чтобы они не разговаривали на своем языке. Со слов местных жителей, все убитые в Волновахе военные разговаривали между собой на английском языке. Это либо англичане, либо американцы. Также там присутствовали и грузинские специалисты. Мы сейчас можем с уверенность сказать, что иностранные специалисты участвовали в лице командиров и инструкторов в боевых действиях на Донбассе. С каждым днем появляется все больше доказательств этому. Кроме англоязычных специалистов, украинских военных инструктировали и грузинские эксперты. — В прессе принято разделять регулярную армию Украины и нацбатальоны. Однако я слышал такое мнение, что националисты уже давно проникли в ВСУ. Как на самом деле? Украинские военные грабят и разрушают города перед отступлением Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Все очень серьезно перемешалось. К примеру, артиллеристы и ракетчики, которые хладнокровно обстреливают Донецк, не состоят в территориальных батальонах, в нацистских батальонах. Потому что бывшие нацбатальоны, добровольческие батальоны, называемые по образу и подобию СС, тот же «Азов»*, они являются подразделениями внутренних войск Украины. При этом сейчас именно ВСУ обстреливают жилые кварталы Донецка и убивают мирных людей. Поэтому делить их не стоит. Все они военные преступники, они в большинстве своем разделяют нацистские взгляды, тех же самых «азовцев»*. — Одна из задач российских войск на Украине — денацификация. Насколько национализм распространен в стране? — 30 лет назад, когда я был курсантом военно-морского колледжа в Севастополе, нас построили и сказали: кто хочет стать морским офицером и доучиваться до конца, должен дать присягу Украине. Я вышел из строя и отказался присягать Украине. Этим шагом я перечеркнул будущее в качестве морского офицера. Но главное, что после моего решения и еще нескольких товарищей другие курсанты, с которыми два года жили, как братья, стали относиться к нам с презрением. Украинские однокурсники стали при нас разговаривать по-украински. Это были первые годы после развала СССР, мы были одним народом. Их уже тогда начали воспитывать представители США и Великобритании. Уже появились эмиссары Запада, как раз в училище. В результате, за 30 лет национализм проник в образование, русский язык стал искореняться. Затем возник раскол в православной церкви. Фактически, было соблюдено три условия раскола народов: создали границы, заставили говорить на разных языках и разделили религию. Литературу, посвященную Степану Бандере, постоянно находят в школах освобожденных городов Фото: фото предоставлено Яном Гагиным — Тогда же и в школьных учебниках на Украине появились Бандера, батальоны СС? — Во всех учебных и культурных заведениях ввели нацистскую литературу. В ней чествовали батальоны СС, Бандеру, Шухевича и других. Тот же «Mein Kampf» перевели на украинский язык. Сейчас в библиотеках и учебных учреждениях освобожденных городах мы находим литературу с нацистской символикой. Фактически на Украине с младых лет внушали, что Россия — враг и русского нужно уничтожать. На Украине также активно работали различные благотворительные фонды, которые распространяли литературу экстремистского характера, направленную на то, что расчеловечить все русское. В Мариуполе, например, работал католический фонд «Каритас», который очень тесно взаимодействовал с «Азовом». Еще одна достаточно известная организация, работавшая с населением в Мариуполе — это фонд «Эразмус». Местное население говорит, что эти фонды читали различные лекции, распространяли антироссийскую литературу. К слову некоторые из подобных изданий публиковались под эгидой ООН. В Мариуполе также притесняли и представителей московского патриархата. Один из батюшек рассказывал нам, что националисты «Азова» угрожали ему расстрелом, если он не покинет город. — Несмотря на спецоперацию, украинские военные пытаются продолжать обстреливать Донецк, убивая мирных жителей. Что это — акты устрашения или действительно есть ненависть к жителям Донбасса со стороны украинских националистов? — Это такая агония ВСУ. Я бы даже не называл этих людей служащими армии Украины. Честнее их назвать вооруженными бандитскими формированиями. Большинство из них понимает тщетность сопротивления, но продолжает от собственного бессилия убивать мирных людей. — Что будет с Донбассом после завершения спецоперации? Действиями ВСУ руководят иностранные командиры Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Донбасс — это территория, на которой производилась львиная доля валового продукта Украины. Промышленный край добрых и трудолюбивых людей. Россия в лице ДНР и ЛНР не получит нахлебника. Просто оглянитесь вокруг. Здесь уже восемь лет идет война, но работают производства, промышленность. Восемь лет войны здесь люди учатся, получают дипломы, работают. Развивается сельское хозяйство. Сейчас в нескольких километрах от фронта готовятся к посевной. Где-то она уже идет. Донбасс очень трудолюбивый, сильный регион. В любом качестве он Россию не обременит, а только усилит. — А что думают сами жители Донбасса? Вот вы регулярно посещаете освобожденные города. И как население встречает армию ДНР? — Ситуация в большинстве населенных пунктов схожая. Когда в эти города входили ВСУ или нацбаты, они вели себя более-менее прилично. Но чем дольше там находились, тем больше творили откровенный беспредел. Как рассказывают местные жители, грабежи и мародерства начались задолго до спецоперации. Националисты чуть ли не ногой дверь в жилые дома открывали, находясь в невменяемом состоянии от алкоголя или наркотиков. Они забирали у людей все. Гражданские лица Украиной рассматриваются, как ресурс. Нам рассказывали, что ВСУ и нацисты заставляли гражданских даже копать окопы. За несколько недель до спецоперации многие населенные пункты, которые затем освободила армия ДНР, ограбили украинские военные. Дорогие машины угнали на Украину. Был дефицит продуктов, медикаментов. Поэтому армию России и народную милицию ДНР воспринимают, как освободителей. — Когда закончится спецоперация России и какие условия должны быть выполнены для ее завершения? — Единственное, что могу сказать, чем выражу мнение всех своих товарищей, кто сейчас с оружием в руках находится здесь: чтобы она закончилась, правильно закончилась, нужно идти до конца и не давать заднего хода. Украина рискует остаться без государственности Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Каким вы видите будущее Украины? — Для меня Украина — это не государство. Я никогда не воспринимал ее всерьез. Украина и ее правительство — это марионетка хозяев из-за океана. Здесь создали враждебную анти-Россию. Поэтому Украины как не было, так и не будет. Это квазиобразование, которому 30 лет. Оно не должно существовать. Это мое личное мнение. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины. По заявлению президента РФ Владимира Путина, это является необходимым шагом для защиты мирного населения Донбасса от геноцида. Минобороны России также отмечало, что приоритетным для армии является избежание жертв среди обычных граждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

У российских войск есть доказательства участия натовских военных в командовании армией Украины. Они же развернули в стране сеть фабрик фейков и развязали информационную войну против России, заявил в интервью URA.RU офицер, прошедший чеченскую военную компанию, советник председателя правительства ДНР Ян Гагин. По его словам, мирные жители это понимают, поэтому встречают российских солдат, как освободителей. — В повестке сейчас вопрос западных фейков по поводу действий армии РФ на Украине. Могли бы мы, отходя из Бучи и других городов, пресечь волну дезинформации? — Фейки из Бучи и других уголков псевдогосударства Украина, это не единичные случаи и, к сожалению, не последние. На Украине действуют несколько центров информационно-психологических операций. Их создали американские инструкторы по образу таких же центров в США. Там это фактически отдельный род войск. Психологические информационные операции — важная составляющая любой войны. Они деморализуют мирное население и военнослужащих. На подобные лживые материалы часто попадаются даже профессиональные военные, и лишь разбор таких фейков досконально позволяет докопаться до истины. Я верю нашим СМИ, потому что они работают в правовом поле. Но все, что идет от противника, нужно воспринимать максимально критически. — То есть подстраховаться от этого мы не можем? — К сожалению, нет. Многие фейки на Западе делаются очень профессионально. В их создании участвуют съемочные группы с приличными бюджетами. — Как это делали «Белые каски» в Сирии? — «Белые каски» в Сирии — это яркий пример. Еще можно вспомнить, как представитель США в ООН тряс с трибуны пробиркой с белым порошком, утверждая, что это химическое оружие. Ну, кто бы его пустил в здание ООН с химоружием в руках? Подобные показательные выступления вызывают шок не только у рядовых граждан, но и у высокопоставленных чиновников. На это и расчет. Чем более наглую ложь показывают людям, тем больше ей верят. — Вы сказали, что американские инструкторы создали сеть центров информационно-психологических операций. А известны ли вам факты, когда натовцы прямо командовали украинскими военными во время боевых действий или это фейки уже с российской стороны? — При штурме города Волноваха мы нашли несколько трупов англоязычных военных. По всем признакам их добивали националисты при отступлении. Также у них были изъяты [украинской стороной] документы, чтобы было сложно опознать их гражданство и принадлежность к определенным родам войск. Все были убиты в голову с близкого расстояния, то есть они были ранены и их добивали. Их добили, чтобы они не разговаривали на своем языке. Со слов местных жителей, все убитые в Волновахе военные разговаривали между собой на английском языке. Это либо англичане, либо американцы. Также там присутствовали и грузинские специалисты. Мы сейчас можем с уверенность сказать, что иностранные специалисты участвовали в лице командиров и инструкторов в боевых действиях на Донбассе. С каждым днем появляется все больше доказательств этому. Кроме англоязычных специалистов, украинских военных инструктировали и грузинские эксперты. — В прессе принято разделять регулярную армию Украины и нацбатальоны. Однако я слышал такое мнение, что националисты уже давно проникли в ВСУ. Как на самом деле? — Все очень серьезно перемешалось. К примеру, артиллеристы и ракетчики, которые хладнокровно обстреливают Донецк, не состоят в территориальных батальонах, в нацистских батальонах. Потому что бывшие нацбатальоны, добровольческие батальоны, называемые по образу и подобию СС, тот же «Азов»*, они являются подразделениями внутренних войск Украины. При этом сейчас именно ВСУ обстреливают жилые кварталы Донецка и убивают мирных людей. Поэтому делить их не стоит. Все они военные преступники, они в большинстве своем разделяют нацистские взгляды, тех же самых «азовцев»*. — Одна из задач российских войск на Украине — денацификация. Насколько национализм распространен в стране? — 30 лет назад, когда я был курсантом военно-морского колледжа в Севастополе, нас построили и сказали: кто хочет стать морским офицером и доучиваться до конца, должен дать присягу Украине. Я вышел из строя и отказался присягать Украине. Этим шагом я перечеркнул будущее в качестве морского офицера. Но главное, что после моего решения и еще нескольких товарищей другие курсанты, с которыми два года жили, как братья, стали относиться к нам с презрением. Украинские однокурсники стали при нас разговаривать по-украински. Это были первые годы после развала СССР, мы были одним народом. Их уже тогда начали воспитывать представители США и Великобритании. Уже появились эмиссары Запада, как раз в училище. В результате, за 30 лет национализм проник в образование, русский язык стал искореняться. Затем возник раскол в православной церкви. Фактически, было соблюдено три условия раскола народов: создали границы, заставили говорить на разных языках и разделили религию. — Тогда же и в школьных учебниках на Украине появились Бандера, батальоны СС? — Во всех учебных и культурных заведениях ввели нацистскую литературу. В ней чествовали батальоны СС, Бандеру, Шухевича и других. Тот же «Mein Kampf» перевели на украинский язык. Сейчас в библиотеках и учебных учреждениях освобожденных городах мы находим литературу с нацистской символикой. Фактически на Украине с младых лет внушали, что Россия — враг и русского нужно уничтожать. На Украине также активно работали различные благотворительные фонды, которые распространяли литературу экстремистского характера, направленную на то, что расчеловечить все русское. В Мариуполе, например, работал католический фонд «Каритас», который очень тесно взаимодействовал с «Азовом». Еще одна достаточно известная организация, работавшая с населением в Мариуполе — это фонд «Эразмус». Местное население говорит, что эти фонды читали различные лекции, распространяли антироссийскую литературу. К слову некоторые из подобных изданий публиковались под эгидой ООН. В Мариуполе также притесняли и представителей московского патриархата. Один из батюшек рассказывал нам, что националисты «Азова» угрожали ему расстрелом, если он не покинет город. — Несмотря на спецоперацию, украинские военные пытаются продолжать обстреливать Донецк, убивая мирных жителей. Что это — акты устрашения или действительно есть ненависть к жителям Донбасса со стороны украинских националистов? — Это такая агония ВСУ. Я бы даже не называл этих людей служащими армии Украины. Честнее их назвать вооруженными бандитскими формированиями. Большинство из них понимает тщетность сопротивления, но продолжает от собственного бессилия убивать мирных людей. — Что будет с Донбассом после завершения спецоперации? — Донбасс — это территория, на которой производилась львиная доля валового продукта Украины. Промышленный край добрых и трудолюбивых людей. Россия в лице ДНР и ЛНР не получит нахлебника. Просто оглянитесь вокруг. Здесь уже восемь лет идет война, но работают производства, промышленность. Восемь лет войны здесь люди учатся, получают дипломы, работают. Развивается сельское хозяйство. Сейчас в нескольких километрах от фронта готовятся к посевной. Где-то она уже идет. Донбасс очень трудолюбивый, сильный регион. В любом качестве он Россию не обременит, а только усилит. — А что думают сами жители Донбасса? Вот вы регулярно посещаете освобожденные города. И как население встречает армию ДНР? — Ситуация в большинстве населенных пунктов схожая. Когда в эти города входили ВСУ или нацбаты, они вели себя более-менее прилично. Но чем дольше там находились, тем больше творили откровенный беспредел. Как рассказывают местные жители, грабежи и мародерства начались задолго до спецоперации. Националисты чуть ли не ногой дверь в жилые дома открывали, находясь в невменяемом состоянии от алкоголя или наркотиков. Они забирали у людей все. Гражданские лица Украиной рассматриваются, как ресурс. Нам рассказывали, что ВСУ и нацисты заставляли гражданских даже копать окопы. За несколько недель до спецоперации многие населенные пункты, которые затем освободила армия ДНР, ограбили украинские военные. Дорогие машины угнали на Украину. Был дефицит продуктов, медикаментов. Поэтому армию России и народную милицию ДНР воспринимают, как освободителей. — Когда закончится спецоперация России и какие условия должны быть выполнены для ее завершения? — Единственное, что могу сказать, чем выражу мнение всех своих товарищей, кто сейчас с оружием в руках находится здесь: чтобы она закончилась, правильно закончилась, нужно идти до конца и не давать заднего хода. — Каким вы видите будущее Украины? — Для меня Украина — это не государство. Я никогда не воспринимал ее всерьез. Украина и ее правительство — это марионетка хозяев из-за океана. Здесь создали враждебную анти-Россию. Поэтому Украины как не было, так и не будет. Это квазиобразование, которому 30 лет. Оно не должно существовать. Это мое личное мнение. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины. По заявлению президента РФ Владимира Путина, это является необходимым шагом для защиты мирного населения Донбасса от геноцида. Минобороны России также отмечало, что приоритетным для армии является избежание жертв среди обычных граждан.