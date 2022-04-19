19 апреля 2022
18 апреля 2022

В Перми за взятку осудили бывшего главврача детской больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Третье судебное заседание по делу Тимофея Ради. Екатеринбург, герб, судья, герб россии, белых антон
Суд приговорил бывшего главврача детской больницы к штрафу и лишил права занимать руководящие должности на 2 года Фото:

В Перми осужден бывший главврач детской больницы, получивший взятку от предпринимателя. Ленинский районный суд города приговорил экс-руководителя медицинского учреждения к штрафу и лишил права занимать руководящие должности. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Ленинский районный суд Перми приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно распорядительных и административно хозяйственных функций на два года», — говорится на сайте прокуратуры.

URA.RU рассказывало, что бывший главврач с мая по сентябрь 2018 года получил от предпринимателя взятку в общей сумме 120 тысяч рублей. Взамен предпринимателю — участнику аукционов по поставкам детских смесей — обещалось покровительство.

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В Перми осужден бывший главврач детской больницы, получивший взятку от предпринимателя. Ленинский районный суд города приговорил экс-руководителя медицинского учреждения к штрафу и лишил права занимать руководящие должности. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Ленинский районный суд Перми приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно распорядительных и административно хозяйственных функций на два года», — говорится на сайте прокуратуры. URA.RU рассказывало, что бывший главврач с мая по сентябрь 2018 года получил от предпринимателя взятку в общей сумме 120 тысяч рублей. Взамен предпринимателю — участнику аукционов по поставкам детских смесей — обещалось покровительство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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