В Перми за взятку осудили бывшего главврача детской больницы

Суд приговорил бывшего главврача детской больницы к штрафу и лишил права занимать руководящие должности на 2 года Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми осужден бывший главврач детской больницы, получивший взятку от предпринимателя. Ленинский районный суд города приговорил экс-руководителя медицинского учреждения к штрафу и лишил права занимать руководящие должности. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Ленинский районный суд Перми приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно распорядительных и административно хозяйственных функций на два года», — говорится на сайте прокуратуры.

URA.RU рассказывало, что бывший главврач с мая по сентябрь 2018 года получил от предпринимателя взятку в общей сумме 120 тысяч рублей. Взамен предпринимателю — участнику аукционов по поставкам детских смесей — обещалось покровительство.