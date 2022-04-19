В свердловском «Мегамарте» начали поиск фальшивомонетчиков

20 апреля 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

В магазинах фиксируют номера входящих пятитысячных купюр Фото: Алексей Гущин © URA.RU В магазинах свердловской сети «Мегамарт» кассиры переписывают номера пятитысячных купюр. Об этом редакции URA.RU сообщают читатели агентства. «Заметил, что в „Мегамарте“ с моей налички [в пять тысяч рублей] переписали номер. Объяснять не стали», — рассказывает читатель. В пресс-службе «Мегамарта» ситуацию оперативно не прокомментировали. Ранее экономисты рассказали URA.RU, что для проверки фальшивой купюры не обязательны специальные приборы. «Нужно смотреть банкноту на просвет. Так контролируются водяные знаки. Они расположены на купонных полях, имеют характерный рисунок, обычно он повторяет номинал и одно из изображений на банкноте. Это трудновоспроизводимый защитный признак», — сказала коммерческий директор ГК «Европиум» и специалист по фальшивой валюте Татьяна Давидис. Собеседница URA.RU также рекомендовала обратить внимание на тиснение — применяются особые технологии печати, которые оставляют рельеф. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В магазинах свердловской сети «Мегамарт» кассиры переписывают номера пятитысячных купюр. Об этом редакции URA.RU сообщают читатели агентства. «Заметил, что в „Мегамарте“ с моей налички [в пять тысяч рублей] переписали номер. Объяснять не стали», — рассказывает читатель. В пресс-службе «Мегамарта» ситуацию оперативно не прокомментировали. Ранее экономисты рассказали URA.RU, что для проверки фальшивой купюры не обязательны специальные приборы. «Нужно смотреть банкноту на просвет. Так контролируются водяные знаки. Они расположены на купонных полях, имеют характерный рисунок, обычно он повторяет номинал и одно из изображений на банкноте. Это трудновоспроизводимый защитный признак», — сказала коммерческий директор ГК «Европиум» и специалист по фальшивой валюте Татьяна Давидис. Собеседница URA.RU также рекомендовала обратить внимание на тиснение — применяются особые технологии печати, которые оставляют рельеф.