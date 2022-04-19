«Красное и Белое» резко увеличит площадь складов

На фоне общего экономического спада «Красное и Белое» расширяет бизнес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алкосеть «Красное и Белое» на 100 тысяч кв. метров — то есть практически на треть — увеличит площадь своих складских помещений. Эти планы подтвердили URA.RU в пресс-службе компании. Предполагается, что расширение складских помещений будет реализовано за счет крупных федеральных сетей по продаже электроники и бытовой техники.

«Компания готова забрать у девелоперов около 100 тысяч кв. метров складских площадей, от которых отказываются другие арендаторы. В основном это непродуктовые сети, например, „М.Видео“, у которой находятся в аренде или используются по договорам ответственного хранения склады в разных регионах. Речь идет о Москве, Москве, Подмосковье, Новосибирске, Екатеринбурге и Красноярске», — цитирует Forbes свой источник в бизнес-кругах.

«Сеть активно развивается в разных регионах России. В 2021 году у нас открылись склады в Омске, Ярославле и Республике Адыгея, а также заработал кросс-док (склад, где приемка, распределение и отгрузка продукции происходят без размещения в зоне долговременного хранения — ред.) в Астрахани. В этом году мы заняли складские помещения в подмосковном логистическом комплексе „ПФО-Радумля“ и в складском комплексе под Новосибирском. И в наших планах — дальнейшее развитие складской инфраструктуры», — подтвердил URA.RU представитель компании «Красное & Белое».

Высвобождение площадей у продавцов электроники специалисты связывают со сложностями пополнения товарами из-за экономической ситуации и логистических проблем. Кроме того, ритейлеры избавляются от помещений для складирования запасов для сезонных распродаж.

«Красное&Белое» — успешная российская компания-ритейлер и одноименная сеть магазинов формата самообслуживания. Более 9 тысяч ее торговых точек работают в 61 субъекте РФ, число сотрудников составляет более 100 тысяч человек. Основатель компании — уроженец Челябинской области Сергей Студенников — входит в сотню самых богатых людей России по версии Forbes. В 2021 году он оказался на 78-й позиции с состоянием 1,8 млрд долларов.

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