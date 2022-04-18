18 апреля 2022

В «Красном и Белом» намекнули на производство экзотической еды. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Челябинска, алкомаркет, красное белое
В магазинах «К&Б» могут появиться новые виды товаров Фото:

Новый товарный знак «Звездное лакомство» зарегистрировало ООО «Альфа — М», один из ключевых активов алкосети «Красное и Белое». Соответствующая запись была внесена в реестр 6 апреля, следует из данных сервиса СБИС. Судя по описанию, в магазинах «К&Б» могут появиться под этой маркой достаточно экзотические для российского рынка продукты.

«Товарный знак действует до 23 декабря 2031 года. Назначение: баоцзы [китайские пирожки]; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; рамэн [японское блюдо на основе лапши]», — говорится в тексте.

Также данный товарный знак будет распространяться на целую группы иных товаров. Среди них пряности, кондитерские изделия, напитки, мука, макаронные изделия, чай и подобная номенклатура.

Ранее «К&Б» и партнеры компании зарегистрировали товарные знаки в виде танцующего стакана, а также черепа. Первый предназначен для различных видов белья и текстильных изделий, а второй — маркирования спиртных напитков из мексиканского сырья.

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Новый товарный знак «Звездное лакомство» зарегистрировало ООО «Альфа — М», один из ключевых активов алкосети «Красное и Белое». Соответствующая запись была внесена в реестр 6 апреля, следует из данных сервиса СБИС. Судя по описанию, в магазинах «К&Б» могут появиться под этой маркой достаточно экзотические для российского рынка продукты. «Товарный знак действует до 23 декабря 2031 года. Назначение: баоцзы [китайские пирожки]; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; рамэн [японское блюдо на основе лапши]», — говорится в тексте. Также данный товарный знак будет распространяться на целую группы иных товаров. Среди них пряности, кондитерские изделия, напитки, мука, макаронные изделия, чай и подобная номенклатура. Ранее «К&Б» и партнеры компании зарегистрировали товарные знаки в виде танцующего стакана, а также черепа. Первый предназначен для различных видов белья и текстильных изделий, а второй — маркирования спиртных напитков из мексиканского сырья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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