В магазинах «К&Б» могут появиться новые виды товаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый товарный знак «Звездное лакомство» зарегистрировало ООО «Альфа — М», один из ключевых активов алкосети «Красное и Белое». Соответствующая запись была внесена в реестр 6 апреля, следует из данных сервиса СБИС. Судя по описанию, в магазинах «К&Б» могут появиться под этой маркой достаточно экзотические для российского рынка продукты.

«Товарный знак действует до 23 декабря 2031 года. Назначение: баоцзы [китайские пирожки]; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; рамэн [японское блюдо на основе лапши]», — говорится в тексте.

Также данный товарный знак будет распространяться на целую группы иных товаров. Среди них пряности, кондитерские изделия, напитки, мука, макаронные изделия, чай и подобная номенклатура.

Ранее «К&Б» и партнеры компании зарегистрировали товарные знаки в виде танцующего стакана, а также черепа. Первый предназначен для различных видов белья и текстильных изделий, а второй — маркирования спиртных напитков из мексиканского сырья.

Скрин: сайт СБИС