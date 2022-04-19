Власти ЯНАО проиграли суд строителям скандального детсада

На решение суда повлияло, то что «ВИС Девелопмент» заключил договор для проведения экспертизы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Департамент экономики ЯНАО проиграл суд компании из Ленинградской области ООО «ВИС Девелопмент». Власти не смогли взыскать с застройщика миллиард рублей штрафа за нарушения при строительстве детского сада «Мамонтенок» в Салехарде.

«Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Соколова С. В., рассмотрев дело по исковому заявлению Департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа к обществу с ограниченной ответственностью „ВИС Девелопмент“ о взыскании 1 382 435 953 рублей 38 копеек решил. В удовлетворении исковых требований отказать», — говорится в тексте решения арбитражного суда ЯНАО.

В документе указано, что истец не обладает экспертными знаниями в данной области и основывает свои доводы исключительно на своем несогласии с ситуацией. Кроме того, ответчик самостоятельно устранил замечания приемной комиссии, безвозмездно передал мэрии Салехарда специальное оборудование для поддержки грунта, а также заключил договор с ООО «Фонд ТТС» для проведения экспертизы, по результатам которой виновниками проблемы были названы АО «Салехардэнерго» и ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО».

В «Салехардэнерго» URA.RU сообщили, что не производили строительных работ. «Строительство подземных сетей в границах объекта были произведены ООО „ВИС Девелопмент“, которая проигнорировала пункт 16.18 СП „тепловые сети“ не предусмотрев на расстоянии 6 м от стены и здания надземную прокладку сетей», — сообщили в АО «Салехардэнерго».

Ранее URA.RU сообщало, что департамент экономики ЯНАО намеревается взыскать один миллиард рублей с компании из города Гатчина (Ленинградская область) ООО «ВИС Девелопмент», причина ненадлежащее исполнение условий контракта.

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