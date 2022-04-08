Власти ЯНАО пытаются взыскать миллиард с застройщика

Подрядчик в проблемах обвинил АО «Салехардэнерго» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Департамент экономики ЯНАО намеривается взыскать один миллиард рублей с компании из города Гатчина (Ленинградская область) ООО «ВИС Девелопмент». Как стало известно из судебных документов, причиной судебного разбирательства стало ненадлежащее исполнение условий контракта подрядчиком.

«Судья Арбитражного суда ЯНАО Соколов С. В., рассмотрев исковое заявление департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа к обществу с ограниченной ответственностью „ВИС Девелопмент“ о взыскании 1 382 435 953 рублей 38 копеек. Определил: Исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в тексте определения Арбитражного суда ЯНАО.

Компания ООО «ВИС Девелопмент» не согласилась с обвинениями департамента экономики ЯНАО, заявив, что считает требования необоснованными. Также добавив, что в рамках Соглашения № 101-19/58 от 23.12.2013 г. был построен объект, который был принят в аренду без замечаний в период с 30.06.2017 г. по октябрь 2019 года. В причинах выявленных проблем у строительного объекта компания винит АО «Салехардэнерго» и ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО», которых суд привлек в качестве третьих лиц. Помимо этого одной из причин проблем с объектом называется действие природного характера. Обо всем этом ООО «ВИС Девелопмент» сообщил департаменту экономики в ответ на претензии к компании.

Как стало известно из судебных документов, ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» попросило решить данный спор на усмотрения суда, а также отказалось отправлять своего представителя, но АО «Салехардэнерго» предоставило письменные пояснения по делу, считая, что есть основания для удовлетворения иска департамента экономики.

Агентство обратилось с запросом в департамент экономики ЯНАО, в ООО «ВИС Девелопмент» и в АО «Салехардэнерго». Ответа на момент публикации не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году застройщик ООО «ВИС Девелопмент» сообщил об опасности нахождения детей в детском садике Салехарда «Мамонтенок». Всех детей и сотрудников детского сада распределили по другим учреждениям окружной столицы. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил что виновных в проблемах детсада отстранит. Данный детский садик был открыт в 2017 году. Участие в открытие принимал экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.

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