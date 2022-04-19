ФСБ задержала в Свердловской области вербовщиков террористов

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бойцы ФСБ выявили в Свердловской области группу мигрантов, причастных к деятельности запрещенной в России террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Задержанные, по данным ведомства, распространяли идеологию организации и вербовали сторонников в свои ряды.

«В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России на территории Свердловской области нейтрализована законспирированная ячейка террористической организации, состоящая из пяти граждан стран Центрально-Азиатского региона», — сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным силового ведомства, задержанные на тайных собраниях вербовали в свои ряды трудовых мигрантов и местных мусульман. В квартирах задержанных изъяты пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенные в России. Возбуждено уголовное дело.

19 апреля сотрудники ФСБ провели рейд по подпольным оружейным мастерским в регионах России, включая Свердловскую область. В ходе операции бойцы изъяли несколько сотен единиц огнестрельного оружия, а также свыше 50 кг взрывчатки.