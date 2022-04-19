19 апреля 2022

ФСБ задержала в Свердловской области вербовщиков террористов

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело Фото:

Бойцы ФСБ выявили в Свердловской области группу мигрантов, причастных к деятельности запрещенной в России террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Задержанные, по данным ведомства, распространяли идеологию организации и вербовали сторонников в свои ряды.

«В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России на территории Свердловской области нейтрализована законспирированная ячейка террористической организации, состоящая из пяти граждан стран Центрально-Азиатского региона», — сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным силового ведомства, задержанные на тайных собраниях вербовали в свои ряды трудовых мигрантов и местных мусульман. В квартирах задержанных изъяты пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенные в России. Возбуждено уголовное дело.

19 апреля сотрудники ФСБ провели рейд по подпольным оружейным мастерским в регионах России, включая Свердловскую область. В ходе операции бойцы изъяли несколько сотен единиц огнестрельного оружия, а также свыше 50 кг взрывчатки.

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Бойцы ФСБ выявили в Свердловской области группу мигрантов, причастных к деятельности запрещенной в России террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Задержанные, по данным ведомства, распространяли идеологию организации и вербовали сторонников в свои ряды. «В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России на территории Свердловской области нейтрализована законспирированная ячейка террористической организации, состоящая из пяти граждан стран Центрально-Азиатского региона», — сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. По данным силового ведомства, задержанные на тайных собраниях вербовали в свои ряды трудовых мигрантов и местных мусульман. В квартирах задержанных изъяты пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенные в России. Возбуждено уголовное дело. 19 апреля сотрудники ФСБ провели рейд по подпольным оружейным мастерским в регионах России, включая Свердловскую область. В ходе операции бойцы изъяли несколько сотен единиц огнестрельного оружия, а также свыше 50 кг взрывчатки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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