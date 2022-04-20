Казахстан частично открыл места пересечения курганской границы

В Курганской области возобновили работу семь из девяти мест пересечения границы (МПГ) с Казахстаном, которые были закрыты с 2020 года из-за пандемии COVID. Два МПГ в Петуховском муниципальном округе, а также все семь МПГ в Тюменской области не открыты казахстанской стороной, сообщили URA.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям.
«Пограничное управление информирует о возобновлении работы мест пересечения границы на территории Курганской области. По информации, представленной казахстанскими партнерами, функционирование мест пересечения границы, расположенных напротив Петуховского муниципального округа не представляется возможным», — рассказали в ведомстве.
Пока возобновили работу только МПГ, расположенные напротив Костанайской области. Жители приграничных территорий смогут пересечь госграницу через них в пятницу, субботу и воскресенье с 9 до 16 часов (время уральское) по предварительным заявкам в подразделения Пограничного управления. МПГ, расположенные напротив Северо-Казахстанской области, пока не будут работать. МПГ, возобновившие работу, находятся:
- в Целинном муниципальном округе: Луговая — Белояровка; Целинное — Коктерек; Казак-Кочердык — Узынагаш;
- в Звериноголовском муниципальном округе: Звериноголовское — Березово; Зубарека — Сибирка;
- в Притобольном районе: Ясная — Песчанка;
- в Половинском муниципальном округе: Романово — Гренадерка.
Ранее URA.RU сообщало, что с 11 апреля Казахстан открыл границы, пересечение которых было ограничено из-за пандемии COVID. Жители России могут попасть в эту страну с отрицательным ПЦР-тестом. При пересечении границы в обратную сторону эти документы не требуются. При этом работа пунктов пропуска «Акбалшик» (напротив автомобильного пункта пропуска «Воскресенское», Курганская область) и «Кызылжар» (напротив автомобильного пункта пропуска «Казанское», Тюменская область) не возобновлена до особого распоряжения правительства Республики Казахстан.
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