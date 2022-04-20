Казахстан частично открыл места пересечения курганской границы

20 апреля 2022 в 12:26 Размер текста - 17 +

Для жителей приграничных территорий открыли семь мест пересечения границы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Курганской области возобновили работу семь из девяти мест пересечения границы (МПГ) с Казахстаном, которые были закрыты с 2020 года из-за пандемии COVID. Два МПГ в Петуховском муниципальном округе, а также все семь МПГ в Тюменской области не открыты казахстанской стороной, сообщили URA.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям. «Пограничное управление информирует о возобновлении работы мест пересечения границы на территории Курганской области. По информации, представленной казахстанскими партнерами, функционирование мест пересечения границы, расположенных напротив Петуховского муниципального округа не представляется возможным», — рассказали в ведомстве. Пока возобновили работу только МПГ, расположенные напротив Костанайской области. Жители приграничных территорий смогут пересечь госграницу через них в пятницу, субботу и воскресенье с 9 до 16 часов (время уральское) по предварительным заявкам в подразделения Пограничного управления. МПГ, расположенные напротив Северо-Казахстанской области, пока не будут работать. МПГ, возобновившие работу, находятся: в Целинном муниципальном округе: Луговая — Белояровка; Целинное — Коктерек; Казак-Кочердык — Узынагаш;

в Звериноголовском муниципальном округе: Звериноголовское — Березово; Зубарека — Сибирка;

в Притобольном районе: Ясная — Песчанка;

в Половинском муниципальном округе: Романово — Гренадерка. Ранее URA.RU сообщало, что с 11 апреля Казахстан открыл границы, пересечение которых было ограничено из-за пандемии COVID. Жители России могут попасть в эту страну с отрицательным ПЦР-тестом. При пересечении границы в обратную сторону эти документы не требуются. При этом работа пунктов пропуска «Акбалшик» (напротив автомобильного пункта пропуска «Воскресенское», Курганская область) и «Кызылжар» (напротив автомобильного пункта пропуска «Казанское», Тюменская область) не возобновлена до особого распоряжения правительства Республики Казахстан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Курганской области возобновили работу семь из девяти мест пересечения границы (МПГ) с Казахстаном, которые были закрыты с 2020 года из-за пандемии COVID. Два МПГ в Петуховском муниципальном округе, а также все семь МПГ в Тюменской области не открыты казахстанской стороной, сообщили URA.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям. «Пограничное управление информирует о возобновлении работы мест пересечения границы на территории Курганской области. По информации, представленной казахстанскими партнерами, функционирование мест пересечения границы, расположенных напротив Петуховского муниципального округа не представляется возможным», — рассказали в ведомстве. Пока возобновили работу только МПГ, расположенные напротив Костанайской области. Жители приграничных территорий смогут пересечь госграницу через них в пятницу, субботу и воскресенье с 9 до 16 часов (время уральское) по предварительным заявкам в подразделения Пограничного управления. МПГ, расположенные напротив Северо-Казахстанской области, пока не будут работать. МПГ, возобновившие работу, находятся: Ранее URA.RU сообщало, что с 11 апреля Казахстан открыл границы, пересечение которых было ограничено из-за пандемии COVID. Жители России могут попасть в эту страну с отрицательным ПЦР-тестом. При пересечении границы в обратную сторону эти документы не требуются. При этом работа пунктов пропуска «Акбалшик» (напротив автомобильного пункта пропуска «Воскресенское», Курганская область) и «Кызылжар» (напротив автомобильного пункта пропуска «Казанское», Тюменская область) не возобновлена до особого распоряжения правительства Республики Казахстан.