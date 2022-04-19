Владимира Жириновского помнят на Урале по резонансным высказываниям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловское отделение ЛДПР обратилось к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой назвать в честь умершего лидера партии Владимира Жириновского одну из улиц или площадей Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к партячейке, и подтвердил руководитель отделения, депутат заксобрания Александр Каптюг.

«Мы действительно попросили Евгения Владимировича рассмотреть такую возможность. В отношении не только Екатеринбурга, но и других свердловских городов», — поделился Каптюг. Ответа на письмо партийцы пока не получили. Ранее, как писало URA.RU, с похожей инициативой выступило отделение ЛДПР в Серове. Оно предложило местным властям установить памятник в честь Жириновского.

Политик скончался 6 апреля. С февраля он находился на лечении в Центральной клинической больнице управделами президента России, куда поступил с коронавирусом. 8 апреля Жириновского с воинскими почестями похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

В Екатеринбурге Жириновский был несколько раз. Последний визит состоялся в феврале 2018 года, во время его президентской кампании. Тогда Жириновский общался со студентами УрФУ, посещал «Ельцин Центр» (изменил собственное мнение о нем на положительное) и устраивал мастер-класс по лепке пельменей. Во время той поездки Жириновский пытался объяснить, почему в 2001 году он сказал, что «от Перми до Екатеринбурга население дебильное». «Мои слова перефразировали и преподнесли, как будто я назвал уральцев тупыми. В данном случае речь шла о Борисе Ельцине и о его действиях в конкретной ситуации», — говорил он.

Тогда же Жириновский предлагал переименовать Свердловскую область (в Уральскую) и Екатеринбург. «Как назвать женщину, живущую в Екатеринбурге? Екатеринбурженка? Язык сломаешь ведь!» — объяснял политик.

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