Курс доллара опустился ниже 77 рублей

20 апреля 2022 в 13:57 Размер текста - 17 +

Доллар теряет позиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Доллар впервые с 11 апреля торгуется на Мосбирже ниже 77 рублей. Евро упал ниже 84 рублей, свидетельствуют данные биржи. К 11:30 мск курс доллара составлял 78,1 рубля, потом обвалился до 71,89 рубля, но тут же снова поднялся до 76,7 рубля. Евро, потеряв 13 копеек, торговался по 83,97 рубля. Курс российского рубля начал стремительное падение после заявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации на Украине. Страны ЕС в качестве санкций запретили поставку, продажу и экспорт евро и заморозили валютные резервы России. Центробанк, в свою очередь, ограничил валютные переводы за рубеж. Однако уже 31 марта рубль укрепился до 83 рублей за доллар и 88 рублей за евро. Такой скачок произошел после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате поставок газа в рублях. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Доллар впервые с 11 апреля торгуется на Мосбирже ниже 77 рублей. Евро упал ниже 84 рублей, свидетельствуют данные биржи. К 11:30 мск курс доллара составлял 78,1 рубля, потом обвалился до 71,89 рубля, но тут же снова поднялся до 76,7 рубля. Евро, потеряв 13 копеек, торговался по 83,97 рубля. Курс российского рубля начал стремительное падение после заявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации на Украине. Страны ЕС в качестве санкций запретили поставку, продажу и экспорт евро и заморозили валютные резервы России. Центробанк, в свою очередь, ограничил валютные переводы за рубеж. Однако уже 31 марта рубль укрепился до 83 рублей за доллар и 88 рублей за евро. Такой скачок произошел после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате поставок газа в рублях.