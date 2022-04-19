19 апреля 2022

Челябинский зоозащитник спасает животных в зоопарке Мариуполя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приют диких животных «Спаси меня» Карена Даллакяна. Челябинск, даллакян карен
Карен Даллакян заявил, что животным в зоопарке Мариуполя оказана помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Челябинский зоозащитник Карен Даллакян привез гуманитарную помощь для зоопарка в Мариуполе. Даллакян записал видео, в котором сообщил, что с животными все хорошо, помощь для них доставлена.

«Ни один лев не убежал, по городу не гуляет, я всех посчитал. Все переживают, но все хорошо. Все животные сытые и находятся в ответственных руках. Помощь доставлена и еще будет», — сказал Даллакян в видео, опубликованном в его telergram-канале.

Даллакян также предоставил слово директору мариупольского зоопарка. Директор поблагодарил за помощь, и признался, что только благодаря неравнодушию других людей у него не закончилось желание восстановливать свой зоопарк и город.

Даллакян уехал в Донбасс 18 апреля. Вместе с ним отправилась машина с гуманитарной помощью для животных. Сбором и доставкой груза занималась организация Общероссийского Народного фронта (ОНФ) в Челябинской области.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Она призвана завершить боевые действия в Луганской и Донецкой народных республиках. Из Челябинска за все время доставили уже несколько сотен тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Ее отправляют как большегрузами, так и самолетами.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог».

Челябинский зоозащитник Карен Даллакян привез гуманитарную помощь для зоопарка в Мариуполе. Даллакян записал видео, в котором сообщил, что с животными все хорошо, помощь для них доставлена. «Ни один лев не убежал, по городу не гуляет, я всех посчитал. Все переживают, но все хорошо. Все животные сытые и находятся в ответственных руках. Помощь доставлена и еще будет», — сказал Даллакян в видео, опубликованном в его telergram-канале. Даллакян также предоставил слово директору мариупольского зоопарка. Директор поблагодарил за помощь, и признался, что только благодаря неравнодушию других людей у него не закончилось желание восстановливать свой зоопарк и город. Даллакян уехал в Донбасс 18 апреля. Вместе с ним отправилась машина с гуманитарной помощью для животных. Сбором и доставкой груза занималась организация Общероссийского Народного фронта (ОНФ) в Челябинской области. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Она призвана завершить боевые действия в Луганской и Донецкой народных республиках. Из Челябинска за все время доставили уже несколько сотен тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Ее отправляют как большегрузами, так и самолетами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...