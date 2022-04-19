Карен Даллакян заявил, что животным в зоопарке Мариуполя оказана помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинский зоозащитник Карен Даллакян привез гуманитарную помощь для зоопарка в Мариуполе. Даллакян записал видео, в котором сообщил, что с животными все хорошо, помощь для них доставлена.

«Ни один лев не убежал, по городу не гуляет, я всех посчитал. Все переживают, но все хорошо. Все животные сытые и находятся в ответственных руках. Помощь доставлена и еще будет», — сказал Даллакян в видео, опубликованном в его telergram-канале.

Даллакян также предоставил слово директору мариупольского зоопарка. Директор поблагодарил за помощь, и признался, что только благодаря неравнодушию других людей у него не закончилось желание восстановливать свой зоопарк и город.

Даллакян уехал в Донбасс 18 апреля. Вместе с ним отправилась машина с гуманитарной помощью для животных. Сбором и доставкой груза занималась организация Общероссийского Народного фронта (ОНФ) в Челябинской области.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Она призвана завершить боевые действия в Луганской и Донецкой народных республиках. Из Челябинска за все время доставили уже несколько сотен тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Ее отправляют как большегрузами, так и самолетами.