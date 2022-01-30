В Дубае роботы из Перми будут продавать мороженое

31 января 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Пермская компания «Промобот» (Promobot) отправят в ОАЭ человекоподобных роботов, которые будут продавать мороженое. Соглашение подписано с компаний Action to Action, рассказал URA.RU директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев. «Первое соглашение подписано на международной выставке Arab Health в ОАЭ и предполагает закупку не менее пяти роботизированных кафе в течение 2022 года. Роботизированный комплекс Promobot Vending позволяет осуществить полный цикл обслуживания клиента — от заказа до выдачи продукции», — сказал Кикокурцев. В основе Promobot Vending модель человекоподобного робота Robo-C-2. Новинка была представлена в январе этого года. Андроид оснащен руками-манипуляторами и способен поддерживать общение с клиентом. В комплект входит фризер для приготовления мягкого мороженого, аппарат для приготовления газированных напитков, кофемашина и терминал самообслуживания. Стоимость одного роботизированного комплекса составляет 100 тысяч долларов. Ранее полиция в Абу-Даби (ОАЭ) приняла решение взять в штат робота, созданного компанией «Промобот». В его обязанности входит патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями объектов полиции и измерение температуры. URA.RU рассказывало, что пермские роботы преподают в университете, проверяют QR-коды пермяков и участвуют в выборах.