Дерматолог заявила об аллергии на новые возбудители после COVID

20 апреля 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Коронавирус может усилить аллергические реакции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Коронавирус способен вызвать у человека кожную реакцию на те аллергены, на которые он ранее не реагировал. Об этом URA.RU рассказала дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. «Последствия достаточно долго держатся. Характерно именно для постковидных аллергических реакций, что они тяжело поддаются лечению, и очень долго держатся. Пациент может реагировать на те аллергены, на которые раньше не реагировал. Чаще всего это проявляется, как крапивница, как аллергический дерматит. Причем, если аллергический дерматит может изменять свою локализацию, то в нашем случае бывает фиксировано, очагами», — сказала Юлия Галлямова. По словам доктора медицинских наук, крапивница у людей могла появиться в результате сильного иммунного ответа. «Очень много появилось пациентов с впервые диагностированной крапивницей. Это тоже к разряду аллергических заболеваний относится. Гипериммунная реакция на коже проявляется в виде этого заболевания. Если хронические какие-то заболевания были, то отмечается их обострение, именно в период реабилитации, когда организм уже восстанавливается», — уточнила она. Собеседница агентства объяснила, что коронавирус влияет на тяжесть аллергических реакций. «Если мы говорим об острой стадии COVID-инфекции, при тяжелом течении отмечаются, так называемые, васкулиты. Их достаточно много, и они разнообразные. Если мы говорим об отдаленных результатах, то есть, человек переболел коронавирусом, то это выпадение волос, о котором уже все знают. Второе, это аллергические заболевания, которые усиливаются. Если у человека были какие-то проблемы с аллергическими заболеваниями, то они начинают более тяжело протекать», — добавила Юлия Галлямова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Коронавирус способен вызвать у человека кожную реакцию на те аллергены, на которые он ранее не реагировал. Об этом URA.RU рассказала дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. «Последствия достаточно долго держатся. Характерно именно для постковидных аллергических реакций, что они тяжело поддаются лечению, и очень долго держатся. Пациент может реагировать на те аллергены, на которые раньше не реагировал. Чаще всего это проявляется, как крапивница, как аллергический дерматит. Причем, если аллергический дерматит может изменять свою локализацию, то в нашем случае бывает фиксировано, очагами», — сказала Юлия Галлямова. По словам доктора медицинских наук, крапивница у людей могла появиться в результате сильного иммунного ответа. «Очень много появилось пациентов с впервые диагностированной крапивницей. Это тоже к разряду аллергических заболеваний относится. Гипериммунная реакция на коже проявляется в виде этого заболевания. Если хронические какие-то заболевания были, то отмечается их обострение, именно в период реабилитации, когда организм уже восстанавливается», — уточнила она. Собеседница агентства объяснила, что коронавирус влияет на тяжесть аллергических реакций. «Если мы говорим об острой стадии COVID-инфекции, при тяжелом течении отмечаются, так называемые, васкулиты. Их достаточно много, и они разнообразные. Если мы говорим об отдаленных результатах, то есть, человек переболел коронавирусом, то это выпадение волос, о котором уже все знают. Второе, это аллергические заболевания, которые усиливаются. Если у человека были какие-то проблемы с аллергическими заболеваниями, то они начинают более тяжело протекать», — добавила Юлия Галлямова.