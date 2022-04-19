19 апреля 2022

Полпред Якушев начал поездку в Курганскую область с грибной фермы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, портрет, якушев владимир
Полпред Владимир Якушев начал свою поездку по Курганской области с Катайского района (архивное фото) Фото:

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев приехал в Курганскую область. В Катайском районе 20 апреля полпред осмотрел площадки под строительство грибной фермы и завода сухих смесей. Информация размещена в telegram-канале губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

«Стартует строительство грибной фермы в Катайском районе. Это проект полного цикла, предполагающий выращивание 10 тысяч тонн шампиньонов в год. Инвестиции составят 2,7 млрд рублей, будет создано более 250 рабочих мест», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Губернатор уточнил, что из-за пандемии строительство завода сухих смесей было отложено. «Сейчас оборудование уже законтрактовано и скоро придет на место. В мае пообещали начать работы на площадке», — сообщил Шумков.

Ранее URA.RU сообщало, что Якушев 20 апреля примет участие в открытии нового индустриального парка на площадке Шадринского автоагрегатного завода, принадлежащего УГМК. В результате реализации проекта будет создано 100 новых высокотехнологичных рабочих мест. Индустриальный парк в Шадринске станет одной из семи подобных площадок, которые создают в регионе.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев (справа) приехал в Курганскую область
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Полпред Владимир Якушев (второй справа) посетил в Катайском районе площадки под строительство новых объектов
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Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев приехал в Курганскую область. В Катайском районе 20 апреля полпред осмотрел площадки под строительство грибной фермы и завода сухих смесей. Информация размещена в telegram-канале губернатора Курганской области Вадима Шумкова. «Стартует строительство грибной фермы в Катайском районе. Это проект полного цикла, предполагающий выращивание 10 тысяч тонн шампиньонов в год. Инвестиции составят 2,7 млрд рублей, будет создано более 250 рабочих мест», — написал Шумков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что из-за пандемии строительство завода сухих смесей было отложено. «Сейчас оборудование уже законтрактовано и скоро придет на место. В мае пообещали начать работы на площадке», — сообщил Шумков. Ранее URA.RU сообщало, что Якушев 20 апреля примет участие в открытии нового индустриального парка на площадке Шадринского автоагрегатного завода, принадлежащего УГМК. В результате реализации проекта будет создано 100 новых высокотехнологичных рабочих мест. Индустриальный парк в Шадринске станет одной из семи подобных площадок, которые создают в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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