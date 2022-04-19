В ХМАО рестораторы заморозили цены на шаурму

По словам предпринимателей, это ходовой товар и поднимать на него цены нерентабельно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Предприятия быстрого питания в ХМАО, специализирующиеся на продаже шаурмы, заморозили цены на свою продукцию. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько бизнесменов из ХМАО.

«Мы не поднимаем цены на шаурму, потому что это нерентабельно. Это ходовой товар. У нас большой спектр блюд и направлений, поэтому окупаемость есть в любом случае. Мы меняем цены на некоторые блюда, здесь все зависит от востребованности», — заявили в кафе быстрого питания «Мангал Мастер».

В сети кафе Mangal House в Пыть-Яхе также заявляют о стабильности цен на шаурму, но также сообщают о том, что были вынуждены поднять цены на некоторые виды шашлыка. «Шаурма у нас как стоила 200 рублей, так и стоит, мы не можем поднять на нее цены, ведь это ходовой товар для всех. Конечно, очень сильно подорожала рыба, примерно в два раза, мы подняли цены на готовый шашлык из семги на 10%», — заявили в общепите.

В нижневартовской сети Janob Doner также заявили, что цены на шаурму стабильные и повышались лишь единожды после ввода санкций. «Наша шаурма изготавливается исключительно из говядины, мы покупаем свежую незамороженную мякоть, а она очень подорожала. Мы долго сдерживали цены, но были вынуждены поднять их на 20 рублей месяц назад, больше повышений не планируется»», — сказали журналисту в кафе.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начали дешеветь продукты питания. Отмечается снижение цен на свинину, сливочное масло, молоко, сахар и капусту.

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