Депутаты Новоуральска проголосовали против УК мэра

Депутаты отказались выносить вопрос по УК ООО "ОКС" на рассмотрение думы Екатерина Сычкова

Депутаты гордумы Новоуральска отказались выносить на рассмотрение думы вопросов по управляющей компании ООО "ОКС", которая связана с мэром города Вячеславом Тюменцевым. Об этом URA.RU рассказала генеральный директор крупной управляющей компании ООО "УЖК "Новоуральская" и депутат гордумы Ирена Ислентьева.

"19 апреля у нас было предварительное рассмотрение думской комиссией. Депутаты отказались выносить этот вопрос на рассмотрение думы, потому что остались вопросы по этой УК", - заявила Ислентьева.

Она также уточнила, что директором управляющей компании стал экс-глава свердловского обкома КПРФ Дмитрий Шадрин. "Учредители УК - москвичи", - пояснила Ислентьева. До главы города журналисту URA.RU дозвониться не удалось - на звонок никто не ответил.

О готовящемся переделе новоуральского коммунального рынка стало известно в декабре 2021 года. Тюменцев заявлял, что альтернативная УК позволит обезопасить коммунальное обслуживание города. По словам Тюменцева, УЖК «Новоуральская», в ведении которой 96% домов, имеет долги перед ресурсоснабжающими организациями. «Мы постоянно ходим под риском, что компания может обанкротиться», — утверждал глава города. Источники URA.RU утверждали, что появление новой УК может привести к конфликтам, двойным квитанциям, что чревато обострением ситуации в городе.