Игорь Рыбаков согласен с мнением, что многие олигархи используют Россию, как бизнес-отель Фото: Илья Московец © URA.RU

Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков заявил, что согласен со словами президента РФ Владимира Путина о том, что многие из олигархов используют Россию, как бизнес-отель. По мнению Рыбакова, сегодня многие владельцы основных капиталов России не являются приверженцами страны.

«Если сегодня посмотреть на владельцев основных капиталов России, они отнюдь не обладают приверженностью стране, в которой они делают свой бизнес. И когда Владимир Путин говорит, что Россия для них бизнес-отель, и сейчас они поразъехались, в этом, от части, есть правда», — сказал Рыбаков в виде на своем YouTube канале.

Миллиардер добавил, что именно бизнесмены и олигархи могут повлиять на рассвет российской экономики. Однако, по словам Рыбакова, пока главы крупных корпораций или их владельцы не станут идентифицировать себя со страной, где они зарабатывают, ничего не получится.

Ранее Рыбаков призвал россиян срочно закупать стройматериалы. По мнению миллиардера, уже к лету 2022 года их стоимость вырастет на 50%.